Σάλος στη Γαλλία: Πυροσβέστες άφησαν χωριό στην τύχη των πυρκαγιών για να σώσουν βίλες

Snapshot Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορείται ότι προτίμησε να προστατεύσει τις βίλες στην εύπορη περιοχή Cap Ferret, αφήνοντας το χωριό Le Porge να καεί από τις πυρκαγιές.

Σχεδόν 200 σπίτια στο Le Porge καταστράφηκαν, με το 10% των κτηρίων της πόλης να έχουν γίνει ερείπια.

Οι κάτοικοι προετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας λογοδοσία και αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες θεωρίες συνωμοσίας και υπερβολικές.

Οι πυρκαγιές στη Ζιρόντ και άλλες περιοχές της Γαλλίας έχουν προκαλέσει εκκενώσεις 220.000 ατόμων και καταστροφή άνω των 40.000 εκταρίων γης. Snapshot powered by AI

Εξοργισμένοι είναι οι κάτοικοι του χωριού Le Porgeτ, στη Ζιρόντ της Γαλλίας, κοντά στο Μπορντό, καθώς κατηγορούν τη γαλλική κυβέρνηση ότι ανακατεύθυνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις αφήνοντας τα σπίτια τους στο έλεος της φωτιάς, για να δώσει τις επαύλεις εκατομμυριούχων στην εύπορη περιοχή του Cap Ferret – που συχνά αναφέρεται ως η γαλλική εκδοχή των Χάμπτονς.

Σχεδόν 200 σπίτια στο Le Porge καταστράφηκαν από τις σφοδρές πυρκαγιές που έπληξαν μια έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι τις τελευταίες εβδομάδες, με περίπου το 10% των κτηρίων της πόλης να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

🔴 Incendie en Gironde : les habitants sont de retour au Porge et à Lège-Cap-Ferret. Ils attendaient ce moment depuis plus de 10 jours. Ces deux communes étaient les dernières de Gironde encore évacuées. #JT20H pic.twitter.com/K5tXIYXTLK — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) August 3, 2026

Οι εξοργισμένοι κάτοικοι δήλωσαν ότι ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των γαλλικών αρχών για την υποτιθέμενη απόφαση να εγκαταλείψουν την περιοχή τους υπέρ της εύπορης χερσονήσου, η οποία θεωρείται τόπος αναψυχής για πλούσιους Γάλλους παραθεριστές.

🔥🛰️ Incendies en Gironde : les images du 2 août du satellite Sentinel-2 (Copernicus) révèlent désormais depuis l’orbite les travaux titanesques du pare-feu 85.

Situé entre Lège et Claouey, il traverse toute la largeur de la presqu’île et constitue sa principale ligne de défense. pic.twitter.com/8KUDxLqoMY — Xplora (@XploraSpace) August 3, 2026

*Πυρκαγιές στη Ζιρόντ: οι εικόνες της 2ης Αυγούστου από τον δορυφόρο Sentinel-2 (Copernicus)

«Θα ζητήσουμε λογοδοσία από όλους τους υπεύθυνους για αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», δήλωσε η Ludivine Daurignac – η οποία ηγείται της νομικής μάχης εκ μέρους των κατοίκων – στη γαλλική ιστοσελίδα ειδήσεων Franceinfo.

«Νιώσαμε πραγματικά εγκαταλελειμμένοι», πρόσθεσε. «Ο στόχος μας είναι απλός: να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, να διαφωτίσουμε πλήρως τα γεγονότα και να εξασφαλίσουμε αποζημίωση για τη ζημία που υπέστημε», έγραψε η Daurignac στο Facebook.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου αρνήθηκε τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως «υπερβολικές» από «υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας». «Ποιος μπορεί να πιστέψει σοβαρά ότι ένα κέντρο διοίκησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα αποφάσιζε να προστατεύσει μια πόλη έναντι μιας άλλης απλώς και μόνο επειδή είναι πλουσιότερη; Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι θα μπορούσε ποτέ να δοθεί μια τέτοια διαταγή; Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ανοησίες», δήλωσε ο Λεκόρνου στην εφημερίδα «La Tribune Dimanche». Σ

Στο Cap Ferret περνούν τα καλοκαίρια τους εκατομμυριούχοι όπως ο Ξαβιέ Νιέλ – μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών και γαμπρός του Μπερνάρ Αρνό – και η ηθοποιός Μαριόν Κοτιγιάρ.

Ο Νιέλ πιστεύεται ότι πλήρωσε 17 εκατομμύρια ευρώ για την εξοχική του κατοικία εκεί το 2021, ενώ η Κοτιγιάρ διαθέτει επίσης κατοικία στο χωριό L'Herbe.

⚡️🔥 RECAP | Le feu en Gironde en 4 jours :



Mercredi → petit départ de feu

Jeudi → milliers de personnes évacuées

Vendredi → 110 000 personnes doivent fuir

Samedi → le feu avance vers Bordeaux



L’armée est maintenant en renfort.



Les vidéos sont impressionnantes et… pic.twitter.com/QpxjaN09pI — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 25, 2026

«Πρωτοφανείς» πυρκαγιές έχουν καταστρέψει τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με 1.300 πυροσβέστες να έχουν αποσταλεί στην Προβηγκία μόνο το βράδυ του Σαββάτου για να προσπαθήσουν να κατασβέσουν τις φλόγες. Συνολικά, 220.000 άτομα έχουν εκκενωθεί λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει περισσότερα από 40.000 εκτάρια γης, σε ένα από τα πιο καταστροφικά γεγονότα που έχει βιώσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διασημότητες όπως ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταλείψουν την πολυτελή γαλλική έπαυλή τους, καθώς μια πυρκαγιά που εξαπλωνόταν με μεγάλη ταχύτητα κατευθυνόταν προς το σπίτι τους.