Χαλκιδική: Μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς στη Νέα Τρίγλια του δήμου Νέας Προποντίδας

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Χαλκιδική: Μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς στη Νέα Τρίγλια του δήμου Νέας Προποντίδας
ΕΛΛΑΔΑ
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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση περιστατικού στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής 66χρονος ημεδαπός, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:18.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 66χρονος, εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

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