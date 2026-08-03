Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Δύο νέα παιδιά στη μάχη με τις φωτιές που καίνε σ' ένα κράτος που απέχει

Με τον δικό της μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων , η οποία οδήγησε στο θάνατο δύο άνδρες μέλη του πληρώματος του ενός Bell 214, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, χθες στη φωτιά, που μαίνεται στην Αττικοβοιωτία.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες Ελληνίδες εικαστικούς, με διεθνή παρουσία. To νέο της έργο με αφορμή την μάχη των πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα και το τραγικό συμβάν μιλάει στις καρδιές όλων.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή της στα social media παρουσιάζει το έργο της και σχολιάζει σχετικά:

Ένα τραγικά θανατηφόρο δυστύχημα στον αγώνα για το καθήκον!!

2 νέα παιδιά στη μάχη με τις φωτιές που καίνε σ' ένα κράτος που απέχει…

κι όταν όλα καούν..και μείνει στάχτη η γη….

τότε απ' τη στάχτη…

θα φυτρώσει ο καινούργιος άνθρωπος….

Κώστας βάρναλης

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