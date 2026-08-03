Φωτιά στα Βίλια: Στο έργο της κατάσβεσης συμβάλουν και επίγεια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων

Snapshot Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν ενεργά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Βίλια με επίγεια και εναέρια μέσα.

Δέκα εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων 5 Canadair CL-215, 3 Canadair CL-415 και 2 CH-47 Chinook, συμμετέχουν στις ρίψεις νερού.

Επίγεια μέσα όπως προωθητές γαιών και φορτωτής συνεργάζονται με τη δασική υπηρεσία για τη διάνοιξη δρομολογίων.

Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, των τοπικών αρχών και των εθελοντών. Snapshot powered by AI

Την ώρα που οι καταστροφικές πυρκαγιάς δοκιμάζουν την αντοχή πρωτίστως των πληγέντων πολιτών αλλά και των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πιλότων, των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των εθελοντών, που όλοι μαζί με αίσθημα καθήκοντος και αυταπάρνηση ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες, στο πλευρό τους στέκονται έμπρακτα και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Σημαντική ήταν η συνδρομή τους στο έργο της κατάσβεσης στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Αττικοβοιωτία και κυρίως στα Βίλια. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν συνολικά 10 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 5 Canadair τύπου CL-215, 3 Canadair τύπου CL-415, καθώς και 2 CH-47 Chinook.

Παράλληλα, συνέδραμαν επίγεια προωθητές γαιών για διάνοιξη δρομολογιών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, καθώς και ένας φορτωτής.

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