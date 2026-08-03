Γιου Τινγκ: Αγωνία για τα στοιχεία από το κινητό της – «Το μυστικό κρύβεται στο κέντρο της Αθήνας»

Το «κλειδί» στην εξαφάνιση της Γιου Τινγκ μπορεί να βρίσκεται στο κινητό της – Νέα δεδομένα μέσα στην εβδομάδα

Γιάννης Νικηφοράκης

Γιου Τινγκ: Αγωνία για τα στοιχεία από το κινητό της – «Το μυστικό κρύβεται στο κέντρο της Αθήνας»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Snapshot
  • Το κινητό της Γιου Τινγκ, που βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής και άλλαξε χέρια τρεις φορές, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα της εξαφάνισης.
  • Η ανάκτηση δεδομένων από το κινητό παρουσιάζει δυσκολίες λόγω επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά οι Αρχές ελπίζουν να ανακτήσουν σημαντικές πληροφορίες από εφαρμογές επικοινωνίας.
  • Η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν την ενοικίαση τουλάχιστον 30 ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας για επενδυτές κυρίως από την Κίνα αλλά και από άλλα κράτη του εξωτερικού, όπως την Τουρκία.
  • Η τελευταία γνωστή κίνηση της Γιου Τινγκ ήταν στις 20 Μαΐου, όταν φέρεται να πήρε λεωφορείο προς το Δημαρχείο Σπάτων και έκτοτε αγνοείται.
  • Υπάρχουν καταγγελίες και δικαστικές διαφορές που αφορούν τη Γιου Τινγκ σχετικά με υποθέσεις ακινήτων και υποψήφιους επενδυτές Golden Visa, με ισχυρισμούς για οικονομικές απάτες.
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Το κινητό τηλέφωνο που άλλαξε χέρια τρεις φορές, ένα «παζλ» από ακίνητα και μία εξαφάνιση χωρίς απαντήσεις. Η υπόθεση της Γιου Τινγκ εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς μέσα στην εβδομάδα οι Αρχές επιχειρούν να ανασύρουν από τη συσκευή στοιχεία που ίσως «ξεκλειδώσουν» καινούργια δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του συζύγου της Γιου Τινγκ, Αναστάσιος Ντούγκας, ανέφερε ότι η διαδικασία ανάκτησης των δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η συσκευή έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι ειδικοί των εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας θα καταφέρουν να ανακτήσουν μέρος των στοιχείων που ενδεχομένως να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα, μιλώντας στο Newsbomb.

Το τηλέφωνο βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής από αλλοδαπό, ο οποίος στη συνέχεια το πούλησε σε τρίτο πρόσωπο, με την Αστυνομία να το εντοπίζει μέσω των τεχνικών στοιχείων της συσκευής. «Περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να ανοίξουμε το Viber, το WhatsApp και το WeChat, εφαρμογές που χρησιμοποιούσε συχνά η Γιου Τινγκ για την επικοινωνία της», σημείωσε.

«Το μυστικό κρύβεται στο κέντρο της Αθήνας»

Η έρευνα στρέφεται στους ανθρώπους που συνεργάζονταν με τη Γιου Τινγκ, για λογαριασμό των οποίων εισέπραττε τα ενοίκια, όπως υπογράμμισε ο κ. Ντούγκας. «Ουσιαστικά, όταν επενδυτές –κυρίως Κινέζοι– αγόραζαν σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, η Γιου Τινγκ αναλάμβανε να τα νοικιάζει κι επειδή εκείνοι ζούσαν στην Κίνα, εισέπραττε τα ενοίκια και στη συνέχεια τούς τα έστελνε», σημειώνει.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Ντούγκας, ο αριθμός των ανθρώπων που εξυπηρετούσε με αυτόν τον τρόπο, είναι μεγάλος. «Μιλάμε για τουλάχιστον 30 διαμερίσματα», σχολίασε, εξηγώντας ότι τα ακίνητα που διαχειριζόταν η αγνοούμενη, βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξαφάνιση και οι καταγγελίες για εξαπάτηση

Το πρωινό της 20ής Μαΐου, η 50άχρονη Κινέζα έφυγε από το σπίτι της, στην Αρτέμιδα, στο οποίο κατοικούσε από το περασμένο φθινόπωρο με τον άνδρα της, Βασίλη Καραβασίλη. Ο τελευταίος, ο οποίος εργάζεται στον ναυτιλιακό κλάδο, έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, όπως περιγράφει στη μήνυση που κατέθεσε κατά αγνώστων μετά την εξαφάνιση.

Η Γιου Τινγκ φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι και να κοιτάζει την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει το ζευγάρι στο σαλόνι. Θεωρείται ότι πήρε το λεωφορείο και μετέβη στο Δημαρχείο των Σπάτων. Μάλιστα, εξέδωσε μία βεβαίωση ΤΑΠ για ακίνητο, την οποία φωτογράφισε και έστειλε μέσω WeChat στον άνδρα της, στις 11:09.

Μερικά λεπτά αργότερα, φέρεται να επικοινώνησε στο Viber με τη μητέρα του συζύγου της, στέλνοντας μία selfie από τη στάση του λεωφορείου. Η τελευταία μαρτυρία ανθρώπου που την είδε, είναι του οδηγού του αστικού λεωφορείου, ο οποίος περιέγραψε ότι αποβιβάστηκε στο Νομισματοκοπείο και πως την είδε να κατεβαίνει τις σκάλες για το μετρό· έκτοτε, τα ίχνη της Γιου Τινγκ αγνοούνται.

Τις επόμενες ημέρες, ο κ. Καραβασίλης την αναζήτησε χωρίς αποτέλεσμα. Ζήτησε από τον αδελφό του να μεταβεί στο σπίτι στην Αρτέμιδα και ότι εκείνος είδε ανοιχτά τα παράθυρα και σκέφτηκε πως η 50άχρονη απλώς απουσίαζε.

Όταν πλέον κανείς δεν μπορούσε να την εντοπίσει, δηλώθηκε η εξαφάνιση την 12η Ιουνίου, δηλαδή τρεις εβδομάδες μετά την τελευταία μαρτυρία στο Νομισματοκοπείο.

Από το σπίτι στην Αρτέμιδα έλειπαν το διαβατήριο, η άδεια διαμονής, το δίπλωμα και μία γυναικεία τσάντα χειρός Louis Vuitton, που εκτιμάται ότι είχε μαζί της. Στο σπίτι, πάνω στο κλειστό μάτι της κουζίνας, βρέθηκε μόνο ένα μπρίκι, στο οποίο η γυναίκα φαίνεται ότι είχε φτιάξει τσάι πριν φύγει.

Παράλληλα, στη διάθεση των Αρχών βρίσκονται στοιχεία για δικαστικές διαφορές που είχε η γυναίκα για την υπόθεση ενός βενζινάδικου, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν για λογαριασμό ενός Κινέζου κι επίσης ενός σπιτιού στην Κηφισιά, για την αγορά του οποίου η γυναίκα θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί.

Ακόμη, γνωστοποιήθηκε ότι η Γιου Τινγκ είχε καταγγελθεί από υποψήφιους επενδυτές της Golden Visa. Δύο ιδιώτες Κινέζοι, μία εταιρεία real estate κινεζικών συμφερόντων και μία εταιρεία τουρκικών συμφερόντων υπέβαλαν μηνύσεις εναντίον διαφορετικών προσώπων στην Αθήνα, μεταξύ αυτών μίας δικηγόρου, επιχειρηματιών και της Γιου Τινγκ. Οι μηνυτές υποστηρίζουν ότι πλήρωσαν προκαταβολές τουλάχιστον 350.000 ευρώ για την αγορά τεσσάρων ακινήτων σε Γλυφάδα και Πειραιά, χωρίς όμως ποτέ να τα αποκτήσουν.

Μέσα σε ένα θολό τοπίο, όπου διασταυρώνονται καταγγελίες για εξαπατήσεις και δικαστικές διαφορές, μένει να φανεί αν το κινητό της Γιου Τινγκ θα μπορέσει να «μιλήσει». Η ανάκτηση των δεδομένων από τη συσκευή, παρά τις τεχνικές δυσκολίες, θεωρείται ένα από τα κρίσιμα βήματα της έρευνας, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει επικοινωνίες, διαδρομές ή πρόσωπα που μπορούν να «φωτίσουν» τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση.

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