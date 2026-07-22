Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

Ο σύζυγός της έχει κληθεί στις Αρχές για συμπληρωματική κατάθεση

Ανθή Κουρεντζή

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
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Νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ που αγνοείται από τις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, αλλοδαπός άνδρας εντόπισε το κινητό της αγνοούμενης μεσίτριας στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια το πούλησε σε τρίτο πρόσωπο.

Από την άρση οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν την συσκευή, ενώ κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Θα σταλεί στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα (κλήσεις, μηνύματα) που έχουν διαγραφεί.

Ο σύζυγός της έχει ήδη κληθεί στις Αρχές για συμπληρωματική κατάθεση.

Το σημείο εντοπισμού της συσκευής της 50χρονης αγνοούμενης ανοίγει την «βεντάλια» των ερευνών γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ η σορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα

Αρνητικές βγήκαν οι εξετάσεις ταυτοποίησης μέσω DNA της σωρού που βρέθηκε σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη με την εξαφανισμένη Γιου Τινγκ που αναζητείται από τις 20 Μαΐου.

Ο σύζυγος της μεσίτριας είχε δώσει δείγμα DNA μετά τον εντοπισμό της σορού, προκειμένου να διενεργηθούν εργαστηριακές εξετάσεις για πιθανή ταυτοποίηση. Τα αποτελέσματα, όμως, που ανακοινώθηκαν σήμερα ήταν αρνητικά.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου από έναν άστεγο άνθρωπο, ο οποίος έψαχνε καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο της Κυψέλης. Εκεί διαπίστωσε έντονη δυσοσμία την οποία ακολούθησε και βρήκε μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ιατροδικαστή, η γυναίκα είναι 30-35 ετών, έχει ανοιχτόχρωμα κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα κότσο και είναι περίπου 1,65 εκ. ύψος. Τα ρούχα της ήταν ένα μαύρο σορτσάκι και ένα μπλουζάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροτομή δεν κατέληξε σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στα οστά ούτε ίχνη στραγγαλισμού, ενώ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν έχει αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει λάβει δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να επιχειρηθεί η ταυτοποίησή της μέσω των βάσεων δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, τα οποία αποτελούν σημεία συγκέντρωσης τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, που διενήργησε τη νεκροτομή, η γυναίκα εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Στο στομάχι της βρέθηκαν τροφές που είχαν καταναλωθεί 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της

.Ταυτόχρονα, αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιος ή ποιοί μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.

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