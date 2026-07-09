Αρτέμιδα: «Η Γιου Τινγκ και η συνέταιρος μου με εξαπάτησαν», λέει η ιδιοκτήτρια του βενζινάδικου

Η τελευταία φωτογραφία που έστειλε η Γιου Τινγκ στην πεθερά της, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της

Snapshot Η 50χρονη Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου και οι αρχές ερευνούν τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Οι Κινέζοι συνέταιροι του βενζινάδικου στην Αθήνα καταγγέλλουν εξαπάτηση από τη Γιου Τινγκ και άλλη συνέταιρο, με επενδύσεις που δεν προχώρησαν.

Οι ιδιοκτήτες του βενζινάδικου κατέβαλαν 70.000 ευρώ πριν δύο χρόνια και έμαθαν εκ των υστέρων για χρέη της επιχείρησης.

Σε έρευνες έχουν μπει επαφές της Γιου Τινγκ πριν την εξαφάνισή της, συμπεριλαμβανομένης συνάντησης με μεσίτρια, ιερέα και άλλους για αγοραπωλησία ακινήτων.

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ θεωρεί πιθανό η εξαφάνισή της να σχετίζεται με την επαγγελματική της δραστηριότητα και επιβεβαιώνει τα χρέη που βαρύνουν την επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, η οποία βγήκε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου και από τότε κάθε ίχνος της έχει χαθεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει πλέον και οι επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης γυναίκας.

Το βενζινάδικο

«Η Γιου Τινγκ και η συνέταιρος μου με εξαπάτησαν», ανέφερε μιλώντας στο Mega η μία από τις δύο Κινέζες που αγόρασαν το επίμαχο βενζινάδικο στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο νόμιμη εκπρόσωπος εμφανίζεται η 50χρονη.

«Με εξαπάτησαν η Γιου Τινγκ και η άλλη Κινέζα συνέταιρος. Μου ζήτησαν να συνεργαστώ μαζί τους για να αγοράσουμε ένα βενζινάδικο. Έπρεπε να επενδύσουμε 100.000 ευρώ, τα οποία δανείστηκα από την μητέρα μου, τον αδελφό μου και έναν φίλο. Επενδύσαμε χρήματα αλλά αργότερα είπε ότι δεν ήμουν κατάλληλη για να γίνω συνέταιρος, οπότε καμία από τις δύο μας δεν προχώρησε σε επενδύσεις», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ο σύζυγος της Κινέζας, σε δηλώσεις του στο Mega, υποστήριξε πως για το συγκεκριμένο πρατήριο έχουν δώσει 70.000 ευρώ πριν από δύο χρόνια και δεν έχουν πάρει πίσω τίποτα.

Υποστηρίζει πως την Τινγκ την γνώρισαν μέσω κοινής γνωστής πριν από δυο χρόνια και συμφώνησαν να γίνει διαχειρίστρια του βενζινάδικου καθώς, όπως λέει, χρειάζονταν το διαβατήριο της.

«Χρειαζόμασταν το διαβατήριο. Χρειαζόμασταν το διαβατήριο της Τινγκ για να αγοράσουμε το βενζινάδικο. Πλήρωσα 70.000 ευρώ. Αλλά τα έχασα τώρα. (Με την Τινγκ) δεν είμαστε φίλοι, συνεργάτες. Γιατί όπως σου είπα πληρώνουμε κάθε μήνα 500 ευρώ στην Γιου Τινγκ. Κάθε μήνα. Γιατί χρειαζόμαστε το διαβατήριο της επειδή είναι κάτοχος. Και πληρώνουμε κάθε μήνα 500 ευρώ στην Τινγκ», εξηγεί ο σύζυγος της Κινέζας που φέρεται να εξαπατήθηκε.

Ο άνδρας ζει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, εργάζεται σε ένα μαγαζί με κινέζικα ρούχα στο κέντρο της Αθήνας και, όπως λέει, όταν αγόρασαν το πρατήριο από τους Έλληνες ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν ότι είχε χρέη στο Δημόσιο.

«Οι [παλιοί ιδιοκτήτες] λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε τα χρέη. Να πληρώσουμε περισσότερο. Δύο χρόνια πριν όταν το αγοράσαμε δεν είπαν ποτέ για χρέη. Έλεγαν είναι καθαρή χωρίς χρέη επιχείρηση», συμπλήρωσε ο σύζυγος της Κινέζας.

Νέα στοιχεία για τη συνάντηση στη Νίκαια

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει όλες οι επαφές και οι συναντήσεις που είχε η Γιου Τινγκ λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί.

«Εγώ πήγα αυτοβούλως και έδωσα ένορκη κατάθεση. Τους υπόλοιπους τους κάλεσαν στην Ασφάλεια Σπατών να καταθέσουν. Εγώ πήγα από μόνος μου γιατί δεν με είχαν καλέσει. Κάλεσαν τους υπόλοιπους που ήταν σε εκείνο το τραπέζι», είπε μάρτυρας.

Ο μάρτυρας «κλειδί» που αναφέρθηκε επίσης σε μία συνάντηση που έγινε 4 μέρες πριν την εξαφάνιση και στην οποία συμμετείχαν η Γιου Τινγκ, μια μεσίτρια, ένας Κινέζος, ένας ιερέας κι ένας απόστρατος αστυνομικός.

«Στο ραντεβού, ήρθε κι ο Κινέζος, τον οποίο δεν τον ξαναείδα. Πήγα, ήπιαμε καφέ, καθίσαμε γύρω στα 20 λεπτά ούτε μισή ώρα και μετά φύγαμε. Ήταν σαν γνωριμία. Δεν είδα να την προβληματίζει κάτι, να έχει κάποιο φόβο. Μια χαρά μου φάνηκε η γυναίκα. Δύο φορές έχω δει την Γιου Τινγκ συνολικά. Μία φορά στην εκκλησία που την έφερε η μεσίτρια. Και άλλη μια φορά που την είδα στο καφέ. Καλά ελληνικά μιλούσε. Και όταν την είδα εγώ, τελευταία φορά ήταν νομίζω Παρασκευή 16 Μαΐου», είπε ο ιερέας.

Ο λόγος της συνάντησης ήταν αγοραπωλησία ακινήτων. Η μεσίτρια αλβανικής καταγωγής σύστησε την Τινγκ ως μια γυναίκα που έψαχνε διακαώς ακίνητα για λογαριασμό εύπορων Κινέζων πελατών της.

«Η Β. είναι από την Αλβανία και ο άντρας της είναι Έλληνας. Και την ξέρω αρκετό καιρό. Κι ήρθε μια μέρα στην εκκλησία να κλείσουμε μια βάφτιση και πιάσαμε τη συζήτηση για τα μεσιτικά. Μου λέει ‘θα σου φέρω μια Κινέζα που είναι εκπρόσωπος πολλών εταιρειών, πολλών πλουσίων που ψάχνουν ακίνητα όλων των ειδών, χωράφια, σπίτια ό,τι είναι για επενδύσεις’. Κι έλεγα έχω κάποιους ανθρώπους σοβαρούς που έχουν ξενοδοχεία και ακίνητα. Έτσι με έφερε σε επαφή με την Τινγκ με την οποία από ότι κατάλαβα είχε παρτίδες πολύ καιρό με την κυρία», πρόσθεσε.

Τι λέει ο σύζυγος της Γιου Τινγκ για την επαγγελματική της δραστηριότητα

Στο Mega μίλησε και ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, Βασίλης Καραβασίλης, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε και για την επαγγελματική δραστηριότητα της γυναίκας του. Ο ίδιος, όπως είπε, θεωρεί πολύ πιθανόν η εξαφάνισή της να συνδέετει με την επαγγλεματική δραστηριότητα της συζύγου του.

Όσον αφορά τα χρέη που βρέθηκαν ξαφνικά να βαρίνουν την 50χρονη αγνοούμενη σημείωσε ότι «η κατάσχεση από την γυναίκα μου έγινε γιατί δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις».

Δείτε στο βίντεο του Mega που ακολουθεί όλα όσα είπε ο κ. Καραβασίλης:

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