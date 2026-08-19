Βολιβία: Σύμβουλος του προέδρου Πας κατηγορείται ότι διέταξε τη δολοφονία της συντρόφου του - Βίντεο

Snapshot Ο Φερνάντο Σεριμέδο, προσωπικός σύμβουλος του προέδρου Ροδρίγο Πας, συνελήφθη και προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας της δικηγόρου Νάδια Βέγιερ.

Η Νάδια Βέγιερ δέχτηκε ένοπλη επίθεση έξω από ξενοδοχείο στη Σάντα Κρους και νοσηλεύεται, ενώ κατηγορεί τον Σεριμέδο ότι διέταξε τη δολοφονία της.

Η δικηγόρος, που είναι έγκυος από τον Σεριμέδο, δηλώνει πως έγινε μάρτυρας σκοτεινών υποθέσεων με εμπλοκή της κυβέρνησης και είχε λάβει ανώνυμο μήνυμα για αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Ο Σεριμέδο είχε ενθαρρύνει τη Βέγιερ να πάει στο σημείο της επίθεσης, υποσχόμενος προστασία από σωματοφύλακες, ενώ οι δράστες της επίθεσης της αφαίρεσαν κινητό και τσάντα.

Η Νάδια Βέγιερ είχε στο παρελθόν πολιτική δραστηριότητα με το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό, αλλά πρόσφατα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση Πας σε νομοπαρασκευαστικές εργασίες. Snapshot powered by AI

Ένας από τους προσωπικούς συμβούλους του Βολιβιανού προέδρου, Ροδρίγο Πας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας μίας δικηγόρου με την οποία βρισκόταν σε σχέση.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σάντα Κρους λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το Μπουένος Άιρες, εχθές Τρίτη. Η δικηγόρος Νάδια Βέγιερ τον κατήγγειλε ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονική επίθεση την οποία υπέστη έξω από ξενοδοχείο, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο. Η εισαγγελέας της υπόθεσης διέταξε μάλιστα την προφυλάκισή του.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο συνεργάζεται με πρόεδρο της Βολιβίας από την προεκλογική του εκστρατεία, ενώ έχει υπάρξει σύμβουλος υποψηφίων της δεξιάς και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του κεντροδεξιού βολιβιανού προέδρου Πας.

Το ιστορικό της επίθεσης

Η βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ έγινε στόχος επίθεσης το βράδυ της Δευτέρας, μπροστά σε ξενοδοχείο στη Σάντα Κρους (ανατολικά), όταν δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων την απείλησαν και της επιτέθηκαν με όπλο. Οι δράστες που φορούσαν κράνη μηχανής, φαίνονται σε κάμερα ασφαλείας να την πλησιάζουν, με τον έναν να βγάζε από την τσέπη του πιστόλι και να τη σημαδεύει. Ο δράστης πυροβόλησε τη δικηγόρο τρεις φορές.

«Προφανώς ήθελε να με ξεφορτωθεί», δήλωσε η κ. Βέγιερ στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο DTV από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύεται, κατηγορώντας τον Σεριμέδο ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής της.

Η δικηγόρος, που αποκάλυψε πως είναι έγκυος τεσσάρων εβδομάδων από εκείνον, υποστήριξε πως έγινε μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σκοτεινών υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν κατ’ αυτήν η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πήγε στο ξενοδοχείο μπροστά στο οποίο υπέστη επίθεση διότι είχε λάβει ανώνυμο μήνυμα που της υποσχόταν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019), του κυριότερου αντιπάλου του Ροδρίγο Πας.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο την είχε ενθαρρύνει να πάει κι είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα την προστάτευαν σωματοφύλακές του. Το κινητό τηλέφωνο και η τσάντα της δικηγόρου κλάπηκαν από τους δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πριν από μερικά χρόνια, η Νάδια Βέγιερ είχε διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο της Βολιβίας με τα χρώματα του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του οποίου ηγέτης ήταν ακόμη τότε ο κ. Μοράλες. Χθες ωστόσο δήλωσε πως το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, έχοντας συμβολή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

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