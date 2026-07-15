Βολιβία: Ξεκινά έρευνα για στρατολόγηση πολιτών στον ρωσικό στρατό με ψεύτικες αγγελίες εργασίας

Snapshot Οι εισαγγελείς της Βολιβίας ξεκίνησαν έρευνα για την υποτιθέμενη στρατολόγηση πολιτών στον ρωσικό στρατό μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας.

Βολιβιανοί και πολίτες άλλων χωρών της Αμερικής φέρονται να εξαπατήθηκαν και να βρέθηκαν να πολεμούν στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ένα βίντεο δείχνει τον 29χρονο Βολιβιανό Χοσέ Μαρία Σολέτο να φορά ρωσική στρατιωτική στολή και να περιγράφει τη ζωή του στο μέτωπο.

Η σύζυγος του Σολέτο επιβεβαίωσε πως ο άνδρας σκοτώθηκε σε μάχη στην Ουκρανία, ενώ του είχαν προσφερθεί 16.000 δολάρια για να ταξιδέψει στη Ρωσία.

Οι αρχές σε Περού και Κολομβία διερευνούν παρόμοιες υποθέσεις παράνομης μεταφοράς πολιτών στη σύγκρουση, ενώ η ρωσική πρεσβεία στη Λίμα δηλώνει ότι οι εθελοντές υπέγραψαν νόμιμα συμβόλαια. Snapshot powered by AI

Έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή Βολιβιανών πολιτών στον ρωσικό στρατό ξεκίνησαν οι εισαγγελείς της χώρας, μετά από βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης,

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, καθώς αφορά σε εμπόριο ανθρώπων. Πολίτες από τη Βολιβία και άλλες χώρες του αμερικανικού νότου, φέρεται να έπεσαν θύματα ψεύτικων αγγελιών για εργασία στη Ρωσία και να βρέθηκαν στρατιώτες στο μέτωπο.

Ένα βίντεο που φαίνεται να τραβήχτηκε από τη ζώνη των συγκρούσεων δείχνει έναν 29χρονο Βολιβιανό υπήκοο, τον Χοσέ Μαρία Σολέτο, να φορά τη στρατιωτική στολή και να περιγράφει τη ζωή του. «Η καθημερινότητά μας είναι καθαρή αδρεναλίνη», λέει στο βίντεο, στο οποίο παρουσιάζει επίσης τον ξάδερφό του και δύο άτομα από το Περού και την Κολομβία.

Οι εισαγγελείς της Βολιβίας ανακοίνωσαν την Τρίτη έρευνα για την υποτιθέμενη μεταφορά των πολιτών προκειμένου να πολεμήσουν για τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Σε επικοινωνία των εισαγγελέων με την σύζυγο του Σολέτο την Τρίτη, ανέφερε πως ο άνδρας είχε σκοτωθεί σε μάχη με την Ουκρανία. Όπως ανέφερε τηλεοπτικό κανάλι,του προσφέρθηκαν 16.000 δολάρια για να ταξιδέψει στη Ρωσία τον Απρίλιο.

Οι αρχές στο Περού και την Κολομβία ερευνούν επίσης την παράνομη διέλευση υπηκόων στην Ουκρανία ως τέχνασμα για να τους στείλουν στη σύγκρουση. Παρόμοιες αναφορές έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, όπως στη Τζαμάικα.

Η πρεσβεία της Μόσχας στη Λίμα αναγνώρισε ότι οι Περουβιανοί υπέγραψαν συμβόλαια για να ενταχθούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά είπε ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα το έκαναν οικειοθελώς και νόμιμα.

Διαβάστε επίσης