Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στο λιμάνι της Οδυσσού

Snapshot Ρωσικά πλήγματα στο λιμάνι της Οδυσσού στόχευσαν πλοία μεταφοράς πετρελαίου, προκαλώντας τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, προκαλώντας πυρκαγιά και δύο θανάτους.

Δύο επιπλέον φορτηγά πλοία, υπό σημαίες Τανζανίας και Λιβερίας, επλήγησαν, με έναν καπετάνιο νεκρό και τρεις τραυματίες.

Στις 13 Ιουλίου, ρωσική επίθεση σε πολιτικό φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδυσσού προκάλεσε πέντε θανάτους και δέκα τραυματίες.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι τα πλήγματα στόχευσαν πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις νόμιμες. Snapshot powered by AI

Πλήγματα σε φορτηγά πλοία μεταφοράς πετρελαίου εξαπέλυσε η Ρωσία στο λιμάνι της Οδυσσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο περιφερειάρχης της Οδυσσού, Όλεχ Κίπερ, ανέφερε ότι ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλοίο που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση. Ο κυβερνήτης δεν ανέφερε τις ταυτότητες των θυμάτων.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ανάρτηση του περιφερειάρχη στο Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία, ένα υπό σημαία Τανζανίας κι ένα υπό σημαία Λιβερίας. «Ο καπετάνιος ενός εξ αυτών των πλοίων σκοτώθηκε» και τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν, δήλωσε.

Πέντε νεκροί την Τρίτη

Την προηγούμενη ημέρα, η Ρωσία χτύπησε ένα πολιτικό φορτηγό σκάφος που φέρει τη σημαία του Τόγκο ενώ έκανε εκφόρτωση ορυκτών λιπασμάτων στο λιμάνι της Οδησσού. Η επίθεση της 13ης Ιουλίου στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών ξένων μελών του πληρώματος, και τραυμάτισε άλλους 10.

«Κάθε τέτοια κυνική επίθεση του εχθρού αποτελεί έγκλημα πολέμου εναντίον αμάχων, της εμπορικής ναυτιλίας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας», υπογράμμισε ο Κίπερ στην ανάρτησή του.

Επιβεβαίωσε η Ρωσία

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα οποία κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Οδησσού. Ανέφερε επίσης ότι στο στόχαστρο drones βρέθηκαν τρία φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό.

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