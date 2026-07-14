Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

Τουλάχιστον οχτώ βαλλιστικοί πύραυλοι έπεσαν στη βιομηχανική περιοχή του Γκολοσέοβο, με αρκετά εργοστάσια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες

Ελένη Ευστρατίου

Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

Φώτο Αρχείου

AP/Danylo Antoniuk
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον οχτώ βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τη βιομηχανική περιοχή Γκολοσέοβο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε εργοστάσια.
  • Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε ανατολικό προάστιο.
  • Δύο χώροι αποθήκευσης στην περιοχή Χολοσιβίσκι πυρπολήθηκαν από επιθέσεις κοντά στο κέντρο του Κιέβου.
  • Εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στην Οδησσό, το Σούμι και στα περίχωρα του Χαρκόβου.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν υποσχέθηκε σκληρή και συμμετρική απάντηση σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία.
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Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα την Τρίτη 14 Ιουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου.

Τουλάχιστον οχτώ βαλλιστικοί πύραυλοι έπεσαν στη βιομηχανική περιοχή του Γκολοσέοβο, με αρκετά εργοστάσια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν το έδαφος σε σε ένα ανατολικό προάστιο, ενώ αυτοκίνητα είχαν πυρποληθεί. Ο Κλίτσκο είπε ότι οι μονάδες αεράμυνας βρίσκονται σε δράση.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι δύο χώροι αποθήκευσης χτυπήθηκαν και πυρπολήθηκαν στην περιοχή Χολοσιβίσκι λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Οδησσό, το Σούμι και στα περίχωρα του Χαρκόβου.

Νέα μέτρα στήριξης στην Ουκρανία από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

Οι επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, για να αποφασίσουν σε νέα μέτρα στήριξης της Ουκρανίας και την περαιτέρω άσκηση πίεσης στη Ρωσία, με τη συμμετοχή 37 κρατών.

Στο πλαίσιο των νέων δεσμεύσεων προβλέπεται η ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, η παράδοση 16 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, καθώς και η πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων της πολυεθνικής δύναμης που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία.

Οι συμμετέχουσες χώρες διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο «πιο γρήγορα και πιο ισχυρά», επιδιώκοντας να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα και να τη φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πούτιν: Η χώρα σημειώνει πρόοδο παρά τις δυτικές πιέσεις

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύθηκε να δώσει σκληρή απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στη χώρα του. «Οι απαντήσεις μας θα είναι πάντα συμμετρικές. Όπου κι αν προσπαθήσουν να επιτεθούν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά με πολύ περισσότερη δύναμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα εκσυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις της και επιτυγχάνει νέα αποτελέσματα στην αμυντική βιομηχανία. Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ανέφερε ότι «οι ρωσοφοβικές φατρίες εντός της λεγόμενης συλλογικής Δύσης πολεμούν τη Ρωσία, αλλά η χώρα προχωρά με αξιοσημείωτη πρόοδο».

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