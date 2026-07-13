Ουκρανία: Θα αγοράσει 16 μαχητικά Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες

Snapshot Η Ουκρανία θα αγοράσει 16 μαχητικά Rafale με παράδοση των πρώτων αεροσκαφών από το 2028-29.

Θα προμηθευτεί αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T νέας γενιάς και σχετικό οπλισμό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η συμφωνία περιλαμβάνει παράδοση ραντάρ και άδειες παραγωγής βομβών AASM, πυραύλων Aster 30 και Scalp.

Μια πολυεθνική δύναμη θα εκπαιδευτεί σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Θα διεξαχθούν ασκήσεις σε γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες για την επικύρωση σχεδίων ανάπτυξης και ετοιμότητας. Snapshot powered by AI

Έναν «οδικό χάρτη» που προβλέπει την αγορά, εκ μέρους του Κιέβου, 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται και «να πετούν στον ουκρανικό ουρανό από το 2028-29», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας το Κίεβο θα αποκτήσει επίσης αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T νέας γενιάς, οι οποίες «θα συμπληρώσουν τα συστήματα που θα παραδοθούν, μαζί με τους πυραύλους τους, τις επόμενες εβδομάδες», είπε ο Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Παρίσι.

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου την παράδοση ραντάρ και τη χορήγηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής βομβών AASM, αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 και πυραύλων Scalp, τύπου κρουζ.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η πολυεθνική δύναμη που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία αφού σιγήσουν τα όπλα, θα αρχίσει να εκπαιδεύεται σε «γειτονικές χώρες» εντός των επόμενων μηνών.

«Αποφασίσαμε σήμερα τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες (…) Θα αναπτυχθούν στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας για να επικυρώσουν τα σχέδια ανάπτυξής μας και να αποδείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.