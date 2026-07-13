Μακρόν: Στόχος μας η ειρήνη αλλά είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ελευθερία με το αίμα μας

Ο Γάλλος ορόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να πληρώσει το υπέρτατο τίμημα, αν χρειαστεί, για την υπεράσπιση της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μακρόν: Στόχος μας η ειρήνη αλλά είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ελευθερία με το αίμα μας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να πληρώσει το υπέρτατο τίμημα για την υπεράσπιση της ελευθερίας και του κράτους δικαίου, ακόμα και με κόστος αίματος.
  • Η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεδριάζει στο Παρίσι για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την προώθηση κατάπαυσης του πυρός και ειρηνευτικών συνομιλιών.
  • Τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετέχουν στη σύνοδο για την ενίσχυση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας.
  • Εννέα ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία συμφώνησαν να αναπτύξουν κοινές αντιβαλλιστικές ικανότητες για την προστασία της Ευρώπης από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.
  • Η σύνοδος επιδιώκει τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης για την τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να πληρώσει το υπέρτατο τίμημα, αν χρειαστεί, για την υπεράσπιση της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το εξής: Ναι, ο στόχος μας είναι η ειρήνη. Ναι, τιμούμε την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Και ναι, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για να τα υπερασπιστούμε. Πάντα, και με κόστος αίματος αν χρειαστεί», δήλωσε ο Μακρόν στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις της χώρας λίγο πριν τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων.

Συνεδριάζει στο Παρίσι η «Συμμαχία των Προθύμων»

Η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεδριάζει στο Παρίσι για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία.

Η σύνοδος κορυφής — η οποία διοργανώθηκε από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης — θα πιέσει για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η γαλλική προεδρία.

Μητσοτάκης Παρίσι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια «σημαντική στιγμή ανανεωμένης διατλαντικής σύγκλισης και ενότητας», αλλά και «ευνοϊκότερων εξελίξεων επί τόπου» για το Κίεβο, ανέφερε το Ελιζέ.

Οι ηγέτες της Συμμαχίας αναμένεται επίσης να επικεντρωθούν στη συνεργασία στον τομέα της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Παράλληλα στο τραπέζι θα τεθεί και η πολυεθνική δύναμη η οποία προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την λήξη των εχθροπραξιών προκειμένου να αναλάβει την τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μητσοτάκης Παρίσι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών συμμετέχουν στις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται μία ημέρα πριν από την εθνική εορτή της Γαλλίας, την Ημέρα της Βαστίλης. Στο Παρίσι βρίσκονται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει την ανάγκη της στήριξης της Ουκρανίας αλλά και τον στενό συντονισμό των Ευρωπαίων συμμάχων για την ασφάλεια στην Ε.Ε.

Συμφωνία για ανάπτυξη των «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» της Ουκρανίας

Εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Ουκρανία, σχημάτισαν σήμερα μια «καθαρά αμυντική» συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» στην Ευρώπη, τις οποίες το Κίεβο αυτή τη στιγμή στερείται σε μεγάλο βαθμό καθώς αντιμετωπίζει ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Συνδυάζοντας την κοινή αμυντική μας βιομηχανική βάση, την έρευνά μας και την επιχειρησιακή μας εμπειρία, στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας για την Ευρώπη (...). Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωση οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μητσοτάκης Παρίσι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
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