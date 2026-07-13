Συνεδριάζει στο Παρίσι η «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Συμφωνία εννέα ευρωπαϊκών κρατών για ανάπτυξη των «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» της Ουκρανίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Συνεδριάζει στο Παρίσι η «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία - Το μήνυμα Μητσοτάκη
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  • Εννέα ευρωπαϊκές χώρες και η Ουκρανία συμφώνησαν στη δημιουργία κοινής αντιβαλλιστικής άμυνας για την Ευρώπη.
  • Η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεδριάζει στο Παρίσι με τη συμμετοχή 25 αρχηγών κρατών για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.
  • Η σύνοδος στοχεύει στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας, την προώθηση κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.
  • Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η συνεργασία στην αεροπορική και πυραυλική άμυνα και η δημιουργία πολυεθνικής δύναμης για την τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών για την ασφάλεια στην Ε.Ε.
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Η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεδριάζει στο Παρίσι για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία.

Η σύνοδος κορυφής — η οποία διοργανώθηκε από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης — θα πιέσει για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η γαλλική προεδρία.

Μητσοτάκης Παρίσι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια «σημαντική στιγμή ανανεωμένης διατλαντικής σύγκλισης και ενότητας», αλλά και «ευνοϊκότερων εξελίξεων επί τόπου» για το Κίεβο, ανέφερε το Ελιζέ.

Οι ηγέτες της Συμμαχίας αναμένεται επίσης να επικεντρωθούν στη συνεργασία στον τομέα της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Παράλληλα στο τραπέζι θα τεθεί και η πολυεθνική δύναμη η οποία προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την λήξη των εχθροπραξιών προκειμένου να αναλάβει την τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μητσοτάκης Παρίσι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών συμμετέχουν στις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται μία ημέρα πριν από την εθνική εορτή της Γαλλίας, την Ημέρα της Βαστίλης. Στο Παρίσι βρίσκονται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει την ανάγκη της στήριξης της Ουκρανίας αλλά και τον στενό συντονισμό των Ευρωπαίων συμμάχων για την ασφάλεια στην Ε.Ε.

Συμφωνία για ανάπτυξη των «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» της Ουκρανίας

Εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Ουκρανία, σχημάτισαν σήμερα μια «καθαρά αμυντική» συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» στην Ευρώπη, τις οποίες το Κίεβο αυτή τη στιγμή στερείται σε μεγάλο βαθμό καθώς αντιμετωπίζει ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Συνδυάζοντας την κοινή αμυντική μας βιομηχανική βάση, την έρευνά μας και την επιχειρησιακή μας εμπειρία, στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας για την Ευρώπη (...). Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωση οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μητσοτάκης Παρίσι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
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