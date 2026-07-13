Μητσοτάκης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Η περιοχή μετατρέπεται σε διεθνές κέντρο logistics

Υπογράφεται η σύμβαση 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μητσοτάκης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Η περιοχή μετατρέπεται σε διεθνές κέντρο logistics

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Eurokinissi
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Υπογράφεται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.

Ενδιαφέρουσα αντίστοιξη, την ηρεμία που επικρατεί εδώ που βρισκόμαστε και του χάους που επικρατεί συνήθως στους δρόμους πέριξ του Βοτανικού Κήπου, στην περιοχή γύρω από τον Σκαραμανγκά, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουγός επισήμανε πως η εικόνα της ευρύτερης περιοχής, στον δρόμο από την Αθήνα προς την Ελευσίνα, δείχνει να είναι παρατημένη, με ημιτελή έργα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δρομολογούμε αυτό το έργο σήμερα, ένα πολύ σημαντικό έργο που θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα και στο λιμάνι του Πειραιά, ώστε να εξυπηρετούνται τα βαρέα οχήματα προς την Αττική οδό, καθώς ο Ασπρόπυργος μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο κέντρο Logistics παγκόσμιας εμβέλειας, τολμώ να πω, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην προσωρινή αναταραχή που θα δημιουργηθεί κατά την κατασκευή του έργου, ζητώντας την κατανόηση των πολιτών. Έχουμε την εμπειρία και από την κατασκευή του Flyover, που θα ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2027, πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση:

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