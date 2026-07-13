Υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη
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  • Υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Το έργο στοχεύει στη σημαντική βελτίωση της κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική, εξυπηρετώντας περίπου 100.000 οχήματα ημερησίως.
  • Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χλμ./ώρα, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος 10 εκατ. ευρώ ετησίως.
  • Η κατασκευή θα διαρκέσει 36 μήνες και το κόστος ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ, χωρίς την επιβολή διοδίων.
  • Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, την κατασκευή και αναβάθμιση ανισόπεδων κόμβων και αναδιαμόρφωση οδικών αρτηριών στην περιοχή.
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Υπογράφεται σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.

«Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως» όπως δήλωσε, πρόσφατα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την έγκριση της σύμβασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας, χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων.

Η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων, καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα προς κατασκευή έργα είναι:

-Η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,515 χλμ. (όπου έχουν εκτελεσθεί μόνο χωματουργικές εργασίες χωρίς να έχουν ωστόσο ολοκληρωθεί) μέχρι την Ε.Ο. Αθήνας - Κορίνθου.

-Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθήνας - Κορίνθου.

-Η αναβάθμιση του υφισταμένου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με αξιοποίηση της υφιστάμενης δίιχνης γέφυρας για την εξυπηρέτηση της κίνησης Σχιστό - Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κατασκευή δεύτερης γέφυρας 'Ανω Διάβασης υπεράνω της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου (μιας λωρίδας κυκλοφορίας) για την κίνηση Αθήνα - Σχιστό. Στο πλαίσιο της κατασκευής των παραπάνω έργων προβλέπεται και αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

-Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα, καθώς και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στα πλαίσιο της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου, αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ τμήμα των δύο κόμβων.

Επιπρόσθετα, στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται τρεις προαιρέσεις, οι οποίες αφορούν την κατασκευή πρόσθετων κλάδων στους Ανισόπεδους Κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων, την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού και τη διαμόρφωση του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της Δ.Π.Λ.Α. για τη σύνδεσή της με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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