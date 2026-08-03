Σαν σήμερα 3 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Αυγούστου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1884 - Διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα.
- 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γερμανία κηρύττει τον πόλεμο στη Γαλλία και διασχίζει το ουδέτερο Βέλγιο.
- 1964 - Η Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Μις Υφήλιος στο Μαϊάμι.
- 1973 - Πεθαίνει ο λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης
- 1975 - Πεθαίνει ήταν ποιητής και πεζογράφος, Ανδρέας Εμπειρίκος.
- 1977 - Πεθαίνει ο Μακάριος Γ’. Ήταν Ελληνοκύπριος ιεράρχης και πολιτικός, που διατέλεσε προκαθήμενος της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από το 1950 μέχρι τον θάνατό του και πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 16 Αυγούστου 1960 μέχρι τον θάνατό του στις 3 Αυγούστου 1977.
- 1979 - Πεθαίνει ο πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος, Άγγελος Τερζάκης.
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