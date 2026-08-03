ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Υποβλήθηκαν 1.138 αιτήσεις για 51 θέσεις εργασίας

Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Υποβλήθηκαν 1.138 αιτήσεις για 51 θέσεις εργασίας
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  • Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026 που αφορά την πλήρωση 51 θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.
  • Οι 51 θέσεις κατανέμονται σε 16 για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 11 για τεχνολογική εκπαίδευση και 24 για δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως διοικητικού-οικονομικού, μηχανικών, γεωπόνων, γραφικών τεχνών, ηλεκτρολόγων και επιμελητών-κλητήρων.
  • Οι φορείς απασχόλησης περιλαμβάνουν ιερά μητρόπολη, ιερά αρχιεπισκοπή, τοπικούς και γενικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, καθώς και το Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Οι θέσεις είναι είτε μόνιμου προσωπικού είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
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Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

501

ΠΕ Γεωπόνων

Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)

1

502

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

503

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

504

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

505

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου

Έβρου

1

506

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας

Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)

1

507

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

508

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

509

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2

510

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

511

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

512

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου

Ξάνθης

2

513

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Πειραιώς

1

514

ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

601

ΤΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

3

602

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς

Καστοριάς

1

603

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

604

ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας

Θεσσαλονίκης

1

605

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

606

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)

Έβρου

1

607

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

608

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

609

ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

701

ΔΕ Γεωργοτεχνίτη

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας

Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)

1

702

ΔΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

5

703

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης

Ανατολικής Αττικής

1

704

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

705

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

706

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

707

ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας

Χανίων

1

708

ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου

Χανίων

1

709

ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

710

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

2

711

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

712

ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

713

ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

714

ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου

Χανίων

1

715

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

716

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

717

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

718

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης

Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)

1

719

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

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