ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Υποβλήθηκαν 1.138 αιτήσεις για 51 θέσεις εργασίας
Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.
Snapshot
- Υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026 που αφορά την πλήρωση 51 θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.
- Οι 51 θέσεις κατανέμονται σε 16 για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 11 για τεχνολογική εκπαίδευση και 24 για δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες όπως διοικητικού-οικονομικού, μηχανικών, γεωπόνων, γραφικών τεχνών, ηλεκτρολόγων και επιμελητών-κλητήρων.
- Οι φορείς απασχόλησης περιλαμβάνουν ιερά μητρόπολη, ιερά αρχιεπισκοπή, τοπικούς και γενικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, καθώς και το Εθνικό Τυπογραφείο.
- Οι θέσεις είναι είτε μόνιμου προσωπικού είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 1.138 αιτήσεις.
Οι ειδικότητες της 5Κ/2026
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
501
ΠΕ Γεωπόνων
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)
1
502
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
503
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
504
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
505
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου
Έβρου
1
506
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας
Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)
1
507
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
508
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
509
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2
510
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
511
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
512
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου
Ξάνθης
2
513
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
Πειραιώς
1
514
ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
601
ΤΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
3
602
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς
Καστοριάς
1
603
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
604
ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας
Θεσσαλονίκης
1
605
ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
606
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
Έβρου
1
607
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
608
ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
609
ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
701
ΔΕ Γεωργοτεχνίτη
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας
Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)
1
702
ΔΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
5
703
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης
Ανατολικής Αττικής
1
704
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
705
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
706
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
707
ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας
Χανίων
1
708
ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου
Χανίων
1
709
ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1
710
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
2
711
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
712
ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
713
ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
714
ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου
Χανίων
1
715
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
716
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
717
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
718
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης
Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)
1
719
ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1