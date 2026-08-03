Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα

Snapshot Τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Η επίθεση αναλήφθηκε από την ένοπλη οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Η αστυνομία πραγματοποιεί επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών της επίθεσης.

Η TTP είναι ισλαμιστική οργάνωση που δρα στο Πακιστάν με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άτομα και τραυματίσθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία 18, ανέλαβε, με ανακοίνωσή της η ένοπλη οργάνωση «Tehreek-e-Taliban Pakistan».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων ενδέχεται να συνέδραμαν στην επίθεση.

Η Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), γνωστή και ως Ταλιμπάν του Πακιστάν, είναι μια ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση που δρα κυρίως στο Πακιστάν. Ιδρύθηκε το 2007 και δρα ως τρομοκρατικό δίκτυο με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του Πακιστάν.