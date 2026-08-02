Πύρινος εφιάλτης και στην Ουάσινγκτον: Όλεθρο αφήνουν πίσω τους οι φωτιές «Spokane Complex Fire»

Περίπου 700 κτήρια έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί.

Η πιο σοβαρή κατάσταση έχει διαμορφωθεί κοντά στην πόλη Σποκέιν, όπου η πυρκαγιά έχει καταστρέψει περισσότερα από 1.700 εκτάρια. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέπτυξαν την Εθνοφρουρά για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πυρκαγιά αυτή έχει καταστεί η μεγαλύτερη στην περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια. Η αιτία της πυρκαγιάς εξακολουθεί να διερευνάται.

Σύμφωνα με το ABC, η πυρκαγιά «Old Trails», η οποία είχε κατακαύσει περισσότερα από 3.500 εκτάρια, είναι μία από τις τρεις πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή του Σποκέιν, εν μέσω επικίνδυνων και θυελλωδών συνθηκών.

Συνολικά, οι τρεις πυρκαγιές – συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών «Fairview» και «Autumn Lane» – ονομάζονται πλέον «Spokane Complex Fire», όπως ανέφεραν οι αρχές το πρωί της Κυριακής.Συνολικά, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει 5.400 acres, ανέφεραν αξιωματούχοι. Και οι τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα του Σαββάτου και έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε περίπου 600 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σύμφωνα με τις αρχές.

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