Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Γιάννης Καλύβας

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026.
  • Το ποσό της πρώτης κατηγορίας ήταν τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
  • Οι τυχεροί αριθμοί και ο αριθμός Τζόκερ δεν αναφέρονται στο άρθρο.
  • Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 6, 9, 22, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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