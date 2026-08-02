Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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- Η κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026.
- Το ποσό της πρώτης κατηγορίας ήταν τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί και ο αριθμός Τζόκερ δεν αναφέρονται στο άρθρο.
- Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 6, 9, 22, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 8.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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