Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Η επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και η αναστολή του σχεδιαζόμενου αμερικανικού πλήγματος αποκλιμάκωσαν τις ανησυχίες για την προσφορά, πιέζοντας το βασικό πετρελαϊκό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν
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  • Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά μετά την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την αναστολή του αμερικανικού στρατιωτικού πλήγματος.
  • Το Brent κατέγραψε πτώση άνω του 4%, διαμορφούμενο κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε σχεδόν 5%.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή, όπως η Σαουδική Αραβία, τον παρότρυναν να προτιμήσει τις διαπραγματεύσεις αντί για στρατιωτική δράση.
  • Η αποκλιμάκωση μείωσε τους φόβους για διαταραχές στον εφοδιασμό που είχαν αυξήσει τις τιμές κατά 20% τον Ιούλιο λόγω της έντασης ΗΠΑ-Ιράν.
  • Η απόφαση των παραγωγών του OPEC+ για περιορισμένη αύξηση της παραγωγής άσκησε πρόσθετη πίεση στις τιμές, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή επαναφορά των περικοπών του 2023.
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Σημαντική πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα, με το Brent να υποχωρεί περισσότερο από 4% και να διαμορφώνεται κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι.

Στις 03:16, το Brent κατέγραφε πτώση 4,71%, στα 83,79 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρούσε κατά 4,88%, στα 80,54 δολάρια.

Η πτώση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν επαναλαμβάνονται σήμερα, καθώς και την απόφασή του να ακυρώσει σχεδιαζόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, τον παρότρυναν να αναστείλει τις επιθέσεις και να δώσει προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η αποκλιμάκωση αυτή περιόρισε τους φόβους για νέες διαταραχές στον εφοδιασμό, μετά το άλμα άνω του 20% που κατέγραψε το Brent τον Ιούλιο. Μόνο τον προηγούμενο μήνα, η τιμή του είχε ενισχυθεί κατά περίπου 25%, καθώς η αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν προκάλεσε προβλήματα στις ενεργειακές ροές από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησε και η απόφαση των βασικών παραγωγών του OPEC+ για νέα, περιορισμένη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή επαναφορά των περικοπών που είχαν συμφωνηθεί το 2023.

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