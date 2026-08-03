Διακοπές νερού τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΒΥΡΩΝΑΣ (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ)
Φλέμινγκ και Αλικαρνασσού
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ)
Αιγέως και Ασκληπιού
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Κολοκοτρώνη Θεόδ.
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Ναϊάδων και Βασιλικών
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