Σύγκρουση ελικοπτέρων: Άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας απαιτεί η αντιπολίτευση

Τη θλίψη τους για την απώλεια δύο ανθρώπων μετά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παράλληλα την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια όσων επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Η νέα τραγωδία σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα πέντε ημερών στη μάχη με τις φλόγες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για «πολύ δύσκολες στιγμές» που βιώνει η χώρα τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρθηκε στον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο και σημείωσε ότι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης στην Ψάθα έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η ΕΛΑΣ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο θυμάτων, καθώς και σε ολόκληρη την κοινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν στην αεροπυρόσβεση και την Πολιτική Προστασία.

Στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης συγκαταλέγονται στις πλέον απαιτητικές και επικίνδυνες αεροπορικές αποστολές, καθώς οι χειριστές επιχειρούν με υψηλές θερμοκρασίες, πυκνό καπνό, ισχυρές αναταράξεις και πολλά εναέρια μέσα στον ίδιο χώρο.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ τόνισε την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της ασφάλειας των επιχειρούντων, της εκπαίδευσης, του επιχειρησιακού συντονισμού και της τεχνικής υποστήριξης. Ζήτησε ακόμη την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η απώλεια των δύο ανθρώπων «βυθίζει τη χώρα στο πένθος», μετά και τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή του σε όσους συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

«Αυτή η ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Όπως υπογράμμισε, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

Η Νέα Αριστερά εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους και τους συναδέλφους των δύο θυμάτων, επισημαίνοντας ότι ο τραγικός απολογισμός των πυρκαγιών φτάνει πλέον τις πέντε ανθρώπινες ζωές.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες και το προσωπικό, τονίζοντας ότι, προκειμένου να μην υπάρξουν νέες απώλειες, επείγει η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου πρόληψης των πυρκαγιών και η ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία του φυσικού πλούτου.

Το ΚΚΕ επισήμανε ότι μέσα σε μόλις πέντε ημέρες η χώρα θρηνεί πέντε νεκρούς στη μάχη με τις φλόγες, την οποία χαρακτήρισε άνιση λόγω των δύσκολων συνθηκών και της έλλειψης ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης.

Ζήτησε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και το κατά πόσο το γεγονός αυτό επιδρά στην ασφάλεια των πτήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους του πληρώματος και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματίες.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας τη «μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» και τη «διαρκή υποτίμηση των μάχιμων πυροσβεστών», εποχικών, πενταετούς θητείας και μόνιμων.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για «συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», χαρακτηρίζοντας τα συλλυπητήρια και τις αναρτήσεις κυβερνητικών στελεχών «μνημείο θράσους, αναισθησίας, αναλγησίας και υποκρισίας».

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