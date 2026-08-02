Σύγκρουση ελικοπτέρων: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια

Δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση στη Ψάθα

Ελένη Ευστρατίου

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα συντρίμμια
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη Ψάθα.
  • Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το στροφείο του ενός ελικοπτέρου ακουμπήθηκε από το άλλο κατά τη διάρκεια ελιγμού.
  • Το ελικόπτερο που βρισκόταν χαμηλότερα τυλίχθηκε στις φλόγες και έπεσε στο έδαφος, διαλύθηκε και σκορπίστηκαν τμήματα στο σημείο.
  • Οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ το πλήρωμα του πρώτου είναι καλά στην υγεία τους και νοσηλεύεται.
  • Το συμβάν έγινε στην επαρχιακή οδό Ψάθας - Αλεποχωρίου - Βιλίων, κοντά στο Κρύο Πηγάδι.
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Τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής με δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν σε πολύ κοντινή απόσταση να συγκρούονται και να πέφτουν στο έδαφος.

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το κανάλι ΟΡΕΝ δείχνει τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου που έπεσε στην άσφαλτο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ψάθας - Αλεποχωρίου - Βιλίων, πολύ κοντά στο Κρύο Πηγάδι. Το ελικόπτερο έχει διαλυθεί και τμήματα έχουν σκορπιστεί στο σημείο.

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Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb φαίνεται το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα, να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά κατεβαίνοντας παράλληλα σε χαμηλότερο ύψος και την στιγμή εκείνη να ακουμπά στο στροφείο του ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει σαν βάρος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δεύτερο ελικόπτερο κόπηκε στα δύο και οι χειριστές, ο ένας με καταγωγή από τη Ρουμανία και ο δεύτερος από την Ελλάδα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το πλήρωμα του άλλου ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αεροπορίας 251.

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