Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη από τους συντελεστές της παράστασης «Ειρήνη» για τα γενέθλιά της -Βίντεο

Η ανάρτηση της ηθοποιού

Ανθή Κουρεντζή

Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη από τους συντελεστές της παράστασης «Ειρήνη» για τα γενέθλιά της -Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Οι συντελεστές της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη οργάνωσαν έκπληξη γενεθλίων για τη Ζέτα Μακρυπούλια με μία τούρτα στο καμαρίνι της.
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια ευχαρίστησε δημόσια τους συντελεστές και τους φίλους της για τις ευχές και τη στήριξη μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Η ηθοποιός σημείωσε πως η αρμονία μεταξύ των ανθρώπων της περιοδείας είναι σπάνια και σημαντική, τόσο επί σκηνής όσο και εκτός αυτής.
  • Η έκπληξη και οι απρόσμενες στιγμές κατά τα γενέθλιά της την έκαναν να εκτιμήσει περισσότερο τη σχέση της με τον θίασο και τους φίλους της.
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Με μία τούρτα-έκπληξη θέλησαν να ευχηθούν στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της οι συντελεστές της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η 48χρονη ηθοποιός βλέπουμε πως ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Θανάσης Αλευράς και οι υπόλοιποι συντελεστές «εισέβαλλαν» στο καμαρίνι της με μία τούρτα, μετά την παράστασή τους στο Αίγιο, με την Ζέτα Μακρυπούλια να μένει άφωνη.

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι τη σκέφτηκαν σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

https://www.instagram.com/p/DbgKbHuIEjG/

Όπως έγραψε: «Στο φιλόξενο Αίγιο με βρήκαν χθες τα φετινά μου γενέθλια, ανάμεσα σε φίλους παλιούς αλλά και νέους. Ξέρετε δεν είναι αυτονόητο σε μία περιοδεία όλοι οι άνθρωποι να ταιριάζουν, όμως ευτυχώς φέτος στην Ειρήνη του Αριστοφάνη το καταφέραμε και αυτό. Να ταιριάξουμε και πάνω στη σκηνή και πίσω από αυτή. Πολύ σημαντικό.

Σας ευχαριστώ όλους πάρα μα πάρα πολύ για όλες τις ευχές και τα μηνύματα που δέχθηκα. Ευχαριστώ και όλο τον θίασο για την υπέροχη βραδιά. Έχουν δίκιο τελικά όσοι λένε, ότι τα απρόσμενα είναι πάντα πιο ωραία από τα αναμενόμενα».

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