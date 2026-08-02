Υπό έλεγχο άμεσα φωτιά στο Κρούπι Κορωπίου
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής
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Snapshot
- Ξέσπασε φωτιά στη θέση Κρούπι στο Κορωπί.
- Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα στο σημείο.
- Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.
Συναγερμός είχε σημάνει νωρίτερα στο Κορωπί για φωτιά που ξέσπασε στη θέση Κρούπι και προκάλεσε συναγερμό.
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που έφτασε στο σημείο και έθεσε τη φωτιά υπό έλγχο.
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