Υπό έλεγχο άμεσα φωτιά στο Κρούπι Κορωπίου

Snapshot Ξέσπασε φωτιά στη θέση Κρούπι στο Κορωπί.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα στο σημείο.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός είχε σημάνει νωρίτερα στο Κορωπί για φωτιά που ξέσπασε στη θέση Κρούπι και προκάλεσε συναγερμό.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που έφτασε στο σημείο και έθεσε τη φωτιά υπό έλγχο.