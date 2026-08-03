Βίλια Αττικής: Εθελοντής δασοπυροσβέστης έσωσε δεκάδες σπίτια, αλλά το δικό του έγινε «στάχτη»

Snapshot Ο εθελοντής δασοπυροσβέστης Γρηγόρης Κίζας βοήθησε να σωθούν δεκάδες σπίτια στα Βίλια, αλλά το δικό του σπίτι κάηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας στις 31 Ιουλίου και επεκτάθηκε μέχρι τα Μέγαρα Αττικής έως τις 2 Αυγούστου, καταστρέφοντας σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες και παρθένο δάσος.

Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς και δυσκόλεψαν την επέμβαση των εναέριων μέσων.

Η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην κατάσβεση προκάλεσε δύο θανάτους, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Τραγικός ήρωας της φωτιάς που κατακαίει τη Δυτική Αττική είναι ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο Γρηγόρης Κίζας, ο οποίος βοήθησε να σωθούν δεκάδες σπίτια, αλλά το δικό του έγινε στάχτη.

Στην κάμερα του Alpha ο δασοπυροσβέστης εξέφρασε το δικό του παράπονο, αφού έγινε γνωστό ότι το σπίτι του στα Βίλια κάηκε ολοσχερώς.

«Δυστυχώς η τραγική ειρωνεία είναι αυτή, είμαστε εθελοντές, έχουμε γλυτώσει σπίτια συνανθρώπων, έχουμε γλυτώσει περιουσίες. Εχθές δεν βρέθηκε ένας να γλυτώσει το δικό μου, τυλίχθηκε στις φλόγες. Κάηκε "άβρεχτο" που λέμε. Δυστυχώς, το σπίτι έμεινε μόνο ντουβάρια», δήλωσε.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας την Παρασκευή 31 Ιουλίου και έφτασε στα Μέγαρα Αττικής μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου, έχει κάψει εκατοντάδες σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες αλλά και παρθένο δάσος.

Οι άνεμοι που πνέουν ισχυροί έχουν ενισχύσει στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς, με τα εναέρια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν ώστε να την ανακόψουν, ενώ το τραγικό δυστύχημα μεταξύ των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς, αναδεικνύει την επικινδυνότητα στο έργο τους και όλων όσων παλεύουν με τις φωτιές.

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