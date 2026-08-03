Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο
Το μήνυμα εκκένωσης αφορά επίσης τους οικισμούς Κανδήλι και Μπότσικα.
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- Η φωτιά στα Μέγαρα έχει φτάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης.
- Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους της Αγίας Σκέπης να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στη Νέα Πέραμο.
- Το μήνυμα εκκένωσης αφορά επίσης τους οικισμούς Κανδήλι και Μπότσικα.
Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε η φωτιά και οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στη Νέα Πέραμο.
Εξάλλου, το μήνυμα εκκένωσης αφορά και τους οικισμούς Κανδήλι και Μπότσικα.
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