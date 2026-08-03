Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

Snapshot Η φωτιά στα Μέγαρα έχει φτάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους της Αγίας Σκέπης να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στη Νέα Πέραμο.

Το μήνυμα εκκένωσης αφορά επίσης τους οικισμούς Κανδήλι και Μπότσικα. Snapshot powered by AI

Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε η φωτιά και οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στη Νέα Πέραμο.

Εξάλλου, το μήνυμα εκκένωσης αφορά και τους οικισμούς Κανδήλι και Μπότσικα.