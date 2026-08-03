Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στις 06:21 νότια της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 14,1 χιλιόμετρα σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 24 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) ανέφερε το επίκεντρο στα 63 χιλιόμετρα νότια της Ζακύνθου. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 06:21, σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νότια της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 14,1 χλμ. και το επίκεντρο στα 24 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,6 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 63 χλμ. νότια της Ζακύνθου.