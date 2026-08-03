e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 200.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 7 Αυγούστου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
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- Από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά πάνω από 87 εκατ. ευρώ για πληρωμές εξωιδρυματικών επιδομάτων, παροχών, εφάπαξ και δωροσήμου β΄ εξαμήνου.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 54 εκατ. ευρώ σε επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης σε 73.000 δικαιούχους.
- Η πληρωμή του δωρόσημου β΄ εξαμήνου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ αφορά 91.450 δικαιούχους και θα γίνει στις 6 Αυγούστου.
- Οι πληρωμές καλύπτουν τακτικές καταβολές και έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Από τις 3 Αυγούστου έως τις 7 Αυγούστου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
- Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
- Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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