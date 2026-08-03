e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 200.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 7 Αυγούστου

Snapshot Από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά πάνω από 87 εκατ. ευρώ για πληρωμές εξωιδρυματικών επιδομάτων, παροχών, εφάπαξ και δωροσήμου β΄ εξαμήνου.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 54 εκατ. ευρώ σε επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης σε 73.000 δικαιούχους.

Η πληρωμή του δωρόσημου β΄ εξαμήνου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ αφορά 91.450 δικαιούχους και θα γίνει στις 6 Αυγούστου.

Οι πληρωμές καλύπτουν τακτικές καταβολές και έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Από τις 3 Αυγούστου έως τις 7 Αυγούστου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.

Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: