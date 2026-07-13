Θερμή αναφορά Μητσοτάκη στη συμβολή του Χαρδαλιά για την προώθηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ρόλο του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην προώθηση του έργου του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε δημόσια την έναρξη ενός έργου που παρέμενε επί χρόνια σε εκκρεμότητα στην επιμονή του Περιφερειάρχη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το έργο αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το υπογράψουμε λόγω της υπομονής και της επιμονής του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος συνέχεια αναδείκνυε την πολύ μεγάλη σημασία του και την ανάγκη, προφανώς, να εξασφαλιστούν εθνικοί πόροι, προκειμένου το έργο αυτό επιτέλους να δρομολογηθεί».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά «εξαιρετικά σημαντικό έργο» όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του θα δώσει ουσιαστική ανάσα στην κυκλοφορία, θα ενισχύσει τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και θα στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου ως σύγχρονου κέντρου logistics.

Η ιδιαίτερη αναφορά του Πρωθυπουργού έρχεται σε συνέχεια της σταθερής έμφασης που έχει δώσει ο Περιφερειάρχης στην αναπτυξιακή αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, οι συνεχείς επισκέψεις, οι αυτοψίες και η επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομής στις δυτικές περιοχές της Αττικής αποτελούν σταθερό άξονα του σχεδιασμού της Περιφέρειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι χαρακτηριστικό ότι στο ολιστικό πρόγραμμα για την υλοποίηση 300+1 έργων στο Λεκανοπέδιο μέχρι το 2028, έχουν ενταχθεί 31 μεγάλα έργα οδικής ασφάλειας, προϋπολογισμού σχεδόν 193 εκατομμυρίων ευρώ. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε, η Αττική χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό, καθαρή ευθύνη και μητροπολιτική διαχείριση, επαναλαμβάνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη, εφόσον της ζητηθεί, να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί και να παρουσιάσει μέσα στο φθινόπωρο την ολοκληρωμένη πρότασή της για έναν νέο, σύγχρονο Οργανισμό Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αττικής.

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