«Ανάσα» για τους οδηγούς στη Αθηνών-Κορίνθου - Διαπλάτυνση και τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά

Ανάσα για χιλιάδες οδηγούς πρόκειται να αποτελέσει η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα που συνδέει την περιοχή του Χαϊδαρίου με εκείνη του Σκαραμαγκά.

Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος εντάσσεται στο δημιουργία του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο το οποίο περνά στη φάση της υλοποίησης και αναμένεται να κοστίσει 70 εκατ. ευρώ.

Τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι -στον Σκαραμαγκά, τον Σχιστό και τα Ναυπηγεία- πρόκειται να βάλουν τέλος στην ταλαιπωρία που βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια εκείνοι που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, με κατεύθυνση από Αθήνα ή Πειραιά προς την Κόρινθο.

«H ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου κατασκευής των τριών κόμβων και της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας τόνισε ότι το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Ο κ. Δήμας πρόσθεσε: «Κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων, αναβαθμίζεται ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής, με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, θα μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης και θα αποσυμφορήσουν κομβικά σημεία όπως το Σχιστό και ο Σκαραμαγκάς».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνόψισε τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου στα εξής:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε: «Το έργο αυτό δεν είναι αποσπασματικό. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ολοκλήρωσης κρίσιμων υποδομών που μεταμορφώνουν την Αττική σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές μητροπολιτικό σύστημα μετακινήσεων».

Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, κάτι το οποίο πρόκειται να γίνει γνωστό μετά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

*Με πληροφορίες από patrisnews.gr

