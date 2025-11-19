«Ανάσα» για τους οδηγούς στη Αθηνών-Κορίνθου - Διαπλάτυνση και τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά

Στη φάση της υλοποίησης περνά το σχέδιο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά και αναμένεται να κοστίσει 70 εκατ. ευρώ.

Newsbomb

«Ανάσα» για τους οδηγούς στη Αθηνών-Κορίνθου - Διαπλάτυνση και τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάσα για χιλιάδες οδηγούς πρόκειται να αποτελέσει η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα που συνδέει την περιοχή του Χαϊδαρίου με εκείνη του Σκαραμαγκά.

Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος εντάσσεται στο δημιουργία του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο το οποίο περνά στη φάση της υλοποίησης και αναμένεται να κοστίσει 70 εκατ. ευρώ.

Τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι -στον Σκαραμαγκά, τον Σχιστό και τα Ναυπηγεία- πρόκειται να βάλουν τέλος στην ταλαιπωρία που βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια εκείνοι που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, με κατεύθυνση από Αθήνα ή Πειραιά προς την Κόρινθο.

«H ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου κατασκευής των τριών κόμβων και της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας τόνισε ότι το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Ο κ. Δήμας πρόσθεσε: «Κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων, αναβαθμίζεται ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής, με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, θα μειώσουν τον χρόνο μετακίνησης και θα αποσυμφορήσουν κομβικά σημεία όπως το Σχιστό και ο Σκαραμαγκάς».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνόψισε τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου στα εξής:

  • Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.
  • Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.
  • Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.
  • Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε: «Το έργο αυτό δεν είναι αποσπασματικό. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ολοκλήρωσης κρίσιμων υποδομών που μεταμορφώνουν την Αττική σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές μητροπολιτικό σύστημα μετακινήσεων».

Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, κάτι το οποίο πρόκειται να γίνει γνωστό μετά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

*Με πληροφορίες από patrisnews.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία: Στο επίκεντρο το θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι επιχείρησεις θα μπορούν πλέον να έχουν δικό τους εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

19:45LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Η Σοφία ξεμπροστιάζει τη Ζωή- Στο φως το μεγάλο μυστικό

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για την ατζέντα προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ: «Σωστές οι διαπιστώσεις, σημασία έχει η υλοποίηση»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση του στρατού

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το αυτοκίνητο των δραστών στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Δείτε φωτογραφίες

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 53χρονη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση - Είχε καταναλώσει χάπια - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για Novartis: Είμαι εδώ για να καταδικαστούν οι σκόπιμοι ψευδομάρτυρες

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Σε επαναληπτικές εκλογές το Κόσοβο: Απέτυχε και η δεύτερη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης

19:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο τζίζικας που δανείζει στο μέρμηγκα» - Διθυράμβοι γαλλικών ΜΜΕ για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 1,1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα

19:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή | Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί - Έμαθαν από το κινητό ότι θα παίξουν σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 51 χρόνια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: Δύο κτηνοτρόφοι αποκλείστηκαν λόγω ορμητικών νερών στους Μελισσουργούς

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση η ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επεισόδιο Λαζαρίδη - Τζεδάκη

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη δήλωση του προέδρου της Airbus: Καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση του στρατού

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το αυτοκίνητο των δραστών στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Δείτε φωτογραφίες

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση η ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επεισόδιο Λαζαρίδη - Τζεδάκη

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ