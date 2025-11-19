Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού
Τον άτυχο άνδρα απέσυραν από τον Ισθμό στελέχη του Λιμενικού Σώματος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θρίλερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην Κόρινθο όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα στον Ισθμό.
Άνδρες του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό. Αφότου τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διαμαντής Καραναστάσης: Από το θέατρο στην πολιτική και πίσω
12:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο
21:23 ∙ LIFESTYLE