Ντουμπάι: Η Ουκρανή που ξυλοκοπήθηκε σε πάρτι Porta Potty περπατάει ξανά

Η Μαρία Κόβαλτσουκ είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά τις τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε

Η Μαρία Κόβαλτσουκ, 20 ετών, από την Ουκρανία, μοντέλο στο OnlyFans, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στο Ντουμπάι, μετά από ένα πάρτι Porta Potty για να βρεθεί αργότερα στην άκρη ενός δρόμου, βαριά τραυματισμένη με κατάγματα σε όλο της το σώμα από ξυλοδαρμό.

Σήμερα, η Μαρία Κόβαλτσουκ περπατά ξανά μετά από μήνες καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, έχοντας υποβληθεί σε 10 μεγάλες επεμβάσεις, στη Νορβηγία, ως πρόσφυγας πολέμου σε ένα καταφύγιο στο Τρόντχαϊμ.

«Στην αρχή, ένιωσα κυριολεκτικά συντετριμμένη, σαν σπασμένη κούκλα, και δεν μπορούσα να φανταστώ καθόλου τη μελλοντική μου ζωή» εξομολογείται η Μαρία στις 42.000 ακολούθους της.

«Αναρωτιόμουν πώς θα ζούσα με αυτά τα τραύματα, με αυτή την ουλή, παραμορφωμένη... πώς θα συνέχιζα με κάποιο τρόπο τη ζωή μου».

Δεν ήξερε πώς θα «έβρισκε την αγάπη», προσθέτοντας: «Τόσες άλλες ερωτήσεις με προβλημάτιζαν. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψή μου για τον κόσμο άρχισε να αλλάζει.

«Άρχισα να δίνω περισσότερη προσοχή στον εσωτερικό μου εαυτό και συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η εσωτερική σου κατάσταση - τι μαθαίνεις και τι νιώθεις. Φυσικά, υπήρχαν δυσκολίες και με αυτό. Αλλά τα κατάφερα χάρη στην υποστήριξη των αγαπημένων μου και των φίλων μου. Και ένιωσα τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης».

Η Κόβαλτσουκ περνά τώρα το χρόνο της διδάσκοντας μακιγιάζ.

Η Ουκρανή ισχυρίστηκε ότι βασανίστηκε από πλούσιους Ρώσους σε τριήμερο πάρτι στο Ντουμπάι.

Δεν είναι ακόμη γνωστό τι ακριβώς συνέβη.

Οι Ρώσοι αρνήθηκαν ότι την κακοποίησαν και κανείς δεν έχει διωχθεί για τον σοβαρό τραυματισμό της, για τον οποίο ένας χειρουργός επέμεινε ότι δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίας πτώσης στο εργοτάξιο ή αυτοτραυματισμού.

NEW: Ukrainian OF model found on side of Dubai road with broken spine and limbs speaks out for the first time



Maria Kovalchuk, 20, was found on March 19 with severe injuries, including a broken spine and limbs



She had been missing for 10 days after telling friends she was going… pic.twitter.com/HlXW9Ux6aW — Unlimited L's (@unlimited_ls) July 21, 2025

(Στην πρώτη συνέντευξή της μετά τον ξυλοδαρμό της, τον περασμένο Σεπτέμβριο)

Η Κόβαλτσουκ λέει ότι δεν θυμάται τα «βασανιστήρια» της. Η μητέρα της όμως περιγράφοντας τα τραύματα της κόρης της υποστηρίζει πως υπέστη άγριο ξυλοδαρμό, και κοψίματα με μαχαίρι, στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

«Έγινε με ένα μαχαίρι από το κέντρο του κεφαλιού μέχρι το μάτι, κόβοντάς της και τα μαλλιά».

Η οικογένεια αποκάλυψε ότι οι ιατρικοί λογαριασμοί του 20χρονου για πολλές επεμβάσεις καλύφθηκαν πλήρως μέσω της αστυνομίας του Ντουμπάι, εν μέσω προτάσεων για συγκάλυψη.

Η μητέρα ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε απειληθεί στο διαδίκτυο επειδή μίλησε για την υπόθεση, λαμβάνοντας μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα στο κινητό της που φέρεται να έγραφε: «Θα σε βρούμε ακόμα και στη Νορβηγία».

