Καιρός: Δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες, χιόνια και αφρικανική σκόνη - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

Η πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα

INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
5'
Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα ανατολικά Θεσσαλίας, Στερεάς και Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν όλη τη χώρα. Κατά τις βραδινές ώρες οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν λασποβροχές, κυρίως στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 18, στην Ήπειρο από 10 έως 16, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 18, στις Κυκλάδες από 15 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως προς το τέλος τους εικοσιτετραώρου στα ανατολικά τμήματά του θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς, τοπικές βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, την Τετάρτη παρατηρείται αναδιοργάνωση του συστήματος και μετατόπιση του κύριου άξονα αστάθειας ανατολικότερα. Το χαμηλό βαθαίνει ελαφρώς και ευνοεί ισχυρότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα στη δυτική και νότια χώρα, σημαντικές βροχές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, αξιόλογο υετό και στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα.

Παράλληλα, ζώνες βροχών επεκτείνονται προς το ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως την ίδια ένταση κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Τετάρτη αποτελεί την πιο «γεμάτη» ημέρα, με διάρκεια φαινομένων και αυξημένη ημερήσια ύψη, ειδικά σε προαναφερθείσες περιοχές της δυτικής χώρας.

Την Πέμπτη το σύστημα αρχίζει να επιμηκύνεται και να αποδυναμώνεται σταδιακά, όμως ο υετός δεν σταματά. Οι βροχές επιμένουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στο Αιγαίο (κυρίως ανατολικό και νότιο), στην Κρήτη, όπου η υγρασία και η σύγκλιση ροών διατηρούν τοπικά αξιόλογα φαινόμενα.

Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα παρουσιάζουν βαθμιαία ύφεση, αλλά προστίθενται επιπλέον ποσότητες στον ήδη υψηλό αθροιστικό υετό των προηγούμενων ημερών. Η Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο ως ημέρα «συσσώρευσης» και λιγότερο ως ημέρα αιχμής.

Στον αθροιστικό υετό έως και την Πέμπτη το ECMWF εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερα ύψη σε σχέση με το GFS, ιδίως στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος, Ιόνιο, δυτική Στερεά), στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Η διαφορά προκύπτει από καλύτερη διατήρηση και ανανέωση της υγρασίας στο ECMWF, πιο αργή μετατόπιση των συστημάτων, που αυξάνει τη διάρκεια των φαινομένων και ισχυρότερη αποτύπωση της ορογραφικής ενίσχυσης στα δυτικά προσήνεμα.

Το GFS που μέχρι στιγμής δείχνει στη συγκεκριμένη περίπτωση πιο αξιόπιστο, τείνει να «σπάει» τα φαινόμενα χρονικά και χωρικά, δίνοντας μικρότερα αθροίσματα. Σε τέτοιες διατάξεις με επαναλαμβανόμενα περάσματα υγρών μαζών, η εμπειρία δείχνει ότι το ECMWF συχνά προσεγγίζει καλύτερα τα τελικά ύψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα μεγέθη θα επαληθευτούν τοπικά.

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για ακραία φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα έως την Πέμπτη

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει, ότι έως το πρωί της Πέμπτης (8/1/2026) στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές, ενώ εφιστά την προσοχή για κίνδυνο κατολισθήσεων, αποκόλλησης βράχων και πλημμυρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Σε δεύτερη φάση και κυρίως την Πέμπτη (8/1), περιμένουμε δυνητικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου.

Την Πέμπτη (8/1) παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας.

Πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις Ν-ΝΔ άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική.

