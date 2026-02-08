«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 στο Μιλάνο είχε όλα τα αναμενόμενα στοιχεία ενός παγκόσμιου υπερθεάματος. Μουσική, μεγάλες σκηνικές κατασκευές, ιστορικές αναφορές και ένα κεντρικό θέμα αφιερωμένο στην «αρμονία». Όμως, σχεδόν αμέσως μετά το άναμμα της φλόγας, η συζήτηση ξέφυγε από την τέχνη και μεταφέρθηκε μαζικά στα social media.

Αφορμή στάθηκε ο σχεδιασμός των ολυμπιακών βωμών, που παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πόλεις. Για μια μερίδα θεατών, η εικόνα τους δεν παρέπεμπε σε ενότητα και συνεργασία, αλλά σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr