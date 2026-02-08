Διέρρευσε βίντεο του Πενταγώνου δείχνει UFO από στη Συρία το 2021 - Εκπληκτικές εικόνες

Σοκαριστικό βίντεο με UFO που φαίνεται να «αποδρά» από στρατιωτικό drone των ΗΠΑ με ταχύτητα που αψηφά κάθε γνωστό νόμο της φυσικής ήρθε στο φως από πηγές του Πενταγώνου.

Το υλικό αποκάλυψε ο ερευνητικός δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Τζέρεμι Κόρμπελ, συνδημιουργός του podcast WEAPONIZED, παρουσιάζοντας ένα περιστατικό που φέρεται να καταγράφηκε το 2021 πάνω από την επαρχία Σουγουάιντα της Συρίας.

Στο βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει τραβηχτεί από drone τύπου MQ-9 Reaper της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, διακρίνεται ένα αντικείμενο σε σχήμα μανιταριού, το οποίο αρχικά φαίνεται να αιωρείται ή να κινείται με κανονική ταχύτητα, προτού επιταχύνει στιγμιαία και εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Σύμφωνα με τον Κόρμπελ και τον συμπαρουσιαστή του Τζορτζ Νάπ, το υλικό προήλθε από πηγή της κοινότητας πληροφοριών και από αρχεία του ίδιου του Πενταγώνου. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα από τη «θηρίδα» στρατιωτικών καταγραφών UAP, δηλαδή Unidentified Anomalous Phenomena, τον νέο επίσημο όρο για τα UFO.

Τι δείχνει το βίντεο

Στην ανάλυση του υλικού, οι δημοσιογράφοι μαζί με τον αναλυτή εθνικής ασφάλειας και ειδικό σε θέματα UAP, Μάριχ φον Ρένεκαμπφ, επιβράδυναν την εικόνα στο 5% της κανονικής ταχύτητας. Ακόμη και έτσι, το αντικείμενο φαίνεται να «στρεβλώνεται» οπτικά και να εξαφανίζεται σχεδόν ακαριαία.

Όπως εξηγεί ο Ρένεκαμπφ, δεν πρόκειται για απώλεια στόχου λόγω κίνησης της κάμερας. «Αν ο χειριστής είχε μετακινήσει απότομα την κάμερα, θα βλέπαμε ολόκληρο το φόντο να μετατοπίζεται. Αυτό δεν συμβαίνει. Το αντικείμενο απλώς εκτοξεύεται δεξιά και εξαφανίζεται», σημείωσε.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί και από στρατιωτικούς σε άλλα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ελιγμούς ως «απάνθρωπους», καθώς παραβιάζουν κάθε γνωστό όριο φυσικής.

Τα «παρατηρήσιμα» των UFO

Το συγκεκριμένο συμβάν εντάσσεται σε μια κατηγορία φαινομένων που οι ερευνητές αποκαλούν «παρατηρήσιμα» των UAP. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

– Στιγμιαία επιτάχυνση σε υπερηχητικές ταχύτητες χωρίς ηχητικό κρότο ή θερμικό ίχνος

– Ακαριαία εξαφάνιση ή «καμουφλάζ»

– Κίνηση από τον αέρα στη θάλασσα χωρίς καμία μεταβολή, γνωστή ως trans-medium travel

– Αιώρηση χωρίς εμφανή μέσα πρόωσης, υποδηλώνοντας αντιβαρυτική τεχνολογία

Στην περίπτωση του βίντεο από τη Συρία, απουσιάζουν πλήρως καυσαέρια, ίχνη θερμότητας ή οποιοδήποτε σημάδι κινητήρα, γεγονός που αποκλείει – σύμφωνα με τους αναλυτές – το ενδεχόμενο συμβατικού αεροσκάφους ή drone.

Ο Ρένεκαμπφ απέρριψε επίσης το σενάριο ότι πρόκειται για υπερσύγχρονο οπλικό σύστημα της Κίνας ή άλλης αντίπαλης δύναμης. «Αν η Κίνα διέθετε τέτοια τεχνολογία, θα μπορούσε να πλήξει οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο χωρίς προειδοποίηση. Θα ήμασταν όλοι σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένας στρατηγικός λόγος να δοκιμάζεται ένα τέτοιο όπλο πάνω από την έρημο της Συρίας.

Τι λέει επίσημα το Πεντάγωνο

Επισήμως, το Πεντάγωνο συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν έχει συλλεχθεί καμία αδιάσειστη φυσική απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας ή μη ανθρώπινης προέλευσης σκαφών.

Ωστόσο, το βίντεο χαρακτηρίζεται στα αρχεία ως «γνήσιο UAP» και συνοδεύεται από δεδομένα προηγμένης απεικόνισης, πολύ ανώτερα από αυτά μιας συμβατικής κάμερας.

Το νέο αυτό υλικό αναμένεται να πυροδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα και τη φύση τους, σε μια περίοδο που οι αποκαλύψεις για στρατιωτικές καταγραφές UAP πληθαίνουν και το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης παραμένει έντονο.