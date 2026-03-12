Είναι ζωντανός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ; Οι Ισραηλινοί αμφιβάλλουν

Με σκεπτικισμό και αμφιβολίες υποδέχθηκαν το πρώτο διάγγελμα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας με έμφαση ότι αυτός δεν έδωσε κανένα πραγματικό σημάδι ζωής.

Για τους ισραηλινούς το γεγονός ότι η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε ένα κείμενο χωρίς να παρουσιάσει τον ίδιο τον ηγέτη να μιλά ή έστω να εμφανίζεται σε κάποιο πρόσφατο βίντεο, πυροδότησε άμεσα σενάρια για την πραγματική κατάσταση της υγείας του ή ακόμα και για το αν βρίσκεται εν ζωή.

«Από την ημέρα του διορισμού του, δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι ζωής από τον Χαμενεΐ» σημειώνει η Jerusalem Post.

Ενώ οι Times of Israel στον τίτλο τους υπογραμμίζουν ότι κανείς δεν έχει δει ή ακούσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Απειλές για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν πάντως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εμφανίζεται ανυποχώρητος, δίνοντας εντολή να παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. Κι όμως, η απουσία "απόδειξης ζωής" κυριαρχεί στις αναλύσεις, με την εφημερίδα Jerusalem Post να επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα γραπτό μήνυμα που δεν συνοδεύεται από κανένα οπτικοακουστικό ντοκουμέντο. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει πως οι επιθέσεις στον Κόλπο θα συνεχιστούν μέχρι οι ΗΠΑ να κλείσουν τις βάσεις τους στην περιοχή, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της έντασης στα ύψη.

Στο πεδίο πάντως των επιχειρήσεων, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική καθώς 5 ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν στοχεύσει το Ισραήλ μέσα στην ημέρα. Όπως ανακοινώθηκε, ο ισραηλινός στρατός (IDF) απαντά με κύματα πληγμάτων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ οι σειρήνες στην Κιριάτ Σμονά προειδοποιούν για επιθέσεις από drones.

