Σε πελάγη ευτυχίας η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός - Περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Η τρυφερή ανάρτηση στα social media
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός.
Μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στα social media, το ερωτευμένο ζευγάρι ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την παραλία.
Δείχνοντας για πρώτη φορά στην κάμερα τη φουσκωμένη της κοιλιά, η Άννα Πρέλεβιτς έγραψε: «Me. You. Us».
Οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού έστειλαν τις ευχές τους κάτω από την ανάρτηση για το μωρό που έρχεται να ολοκληρώσει την προσωπική τους ευτυχία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Ελ Κααμπί
19:30 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μονακό - Ολυμπιακός: Πουθενά ο Τζέιμς, εκτός ο Οκόμπο
19:30 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για το Europa League
18:52 ∙ LIFESTYLE
Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας απαρνείται την οικογένειά του
16:21 ∙ WHAT THE FACT
Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας
16:07 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ