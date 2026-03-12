Σε πελάγη ευτυχίας η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός - Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός.

Μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στα social media, το ερωτευμένο ζευγάρι ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την παραλία.

Δείχνοντας για πρώτη φορά στην κάμερα τη φουσκωμένη της κοιλιά, η Άννα Πρέλεβιτς έγραψε: «Me. You. Us».

Οι διαδικτυακοί φίλοι του ζευγαριού έστειλαν τις ευχές τους κάτω από την ανάρτηση για το μωρό που έρχεται να ολοκληρώσει την προσωπική τους ευτυχία.

https://www.instagram.com/p/DVyhWhnjB4A/

