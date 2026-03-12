Θρίλερ με τον θάνατο 2 αδελφών από πυρκαγιά σε σπίτι στο Χόλιγουντ - Ύποπτος κατά συρροή εμπρηστής

Ο καθ'υποψίαν δράστης κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και 11 κατηγορίες κακουργηματικού εμπρησμού - Φέρεται να έβαλε άλλες δέκα φωτιές στο Χόλιγουντ

Ανθή Κουρεντζή

  • Δύο αδελφές,ίας 76 και82 ετών, πέθαναν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στο Χόλιγουντ.
  • Ο 39χρονος Jovan Lamar Duverne κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και 11 κατηγορίες κακουργηματικού εμπρησμού.
  • Ο Duverne φέρεται να έβαζε φωτιές σε διάφορα σημεία του Χόλιγουντ χρησιμοποιώντας φορητό αναπτήρα τύπου φλόγιστρου.
  • Ο ύποπτος κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης και μπορεί να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί.
  • Η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενη καταδίκη του Duverne για εμπρησμό και ειδικές κατηγορίες για πολλαπλές δολοφονίες.
Ένας κατά συρροή εμπρηστής κατηγρείται για τον φόνο δύο αδελφών που εντοπίστηκαν νεκρές, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στο Χόλιγουντ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα σπίτι στην οδό Vista Del Mar Ave., κοντά στην W. Yucca Street, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Καθώς οι πυροσβέστες έσπευδαν στο σημείο, μία από τις κατοίκους του σπιτιού, η 76χρονη Maria Del Consuelo Alarcon-Valdez εθεάθη στη μπροστινή βεράντα να λέει πανικόβλητη σε έναν γείτονα: «Πρέπει να επιστρέψω μέσα για να πάρω την αδελφή μου», αναφερόμενη στη Yolanda Honda, 82 ετών, σύμφωνα με σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει με τα έξοδα της κηδείας και την ανοικοδόμηση του οικογενειακού σπιτιού.

Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, βρήκαν τις δύο αδελφές παγιδευμένες μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με το ABC7.

Η Alarcon-Valdez πέθανε στο σημείο της πυρκαγιάς. Η Honda μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe.

maria-del-consuelo-alarcon-valdez-yolanda-honda-house-fire-031226-dcaa595d650d46d2a7dcdc0ac5e53518.jpg

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη 39χρονος κατ'υποψίαν δράστης

Ο 39χρονος Jovan Lamar Duverne συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο Duverne κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και 11 κατηγορίες κακουργηματικού εμπρησμού, σε σχέση με τον θάνατο των δύο αδελφών και τις υποψίες ότι έβαλε άλλες δέκα φωτιές στο Χόλιγουντ, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα σε ανακοίνωση στις 11 Μαρτίου.

Αντιμετωπίζει επίσης ειδική κατηγορία για πολλαπλές δολοφονίες, καθώς και επιβαρυντικές περιστάσεις που σχετίζονται με προηγούμενη καταδίκη για εμπρησμό, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας «second strike».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Duverne φέρεται να έβαζε φωτιές χρησιμοποιώντας έναν φορητό αναπτήρα τύπου φλόγιστρου και στη συνέχεια να κινούνταν από σημείο σε σημείο ανάβοντας σκουπίδια και προσπαθώντας να εισέλθει σε κτίρια.

Ο Duverne κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Αν καταδικαστεί για τις κατηγορίες αυτές, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή.

