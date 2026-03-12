Επίθεση σε συναγωγή στη Νορβηγία

Δεν ήταν μεμονωμένη επίθεση όπως όλα δείχνουν η επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ καθώς υπάρχουν αναφορές και στη Νορβηγία για παρόμοιο περιστατικό.

??BREAKING— There is an active police operation underway at the synagogue in Trondheim, Norway. — Explainya (@explainyaa) March 12, 2026

Η νορβηγική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχει «ενεργό περιστατικό» στην περιοχή ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.