Επίθεση σε συναγωγή στη Νορβηγία
Συναγερμός στην πόλη Τροντχάιμ
Δεν ήταν μεμονωμένη επίθεση όπως όλα δείχνουν η επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ καθώς υπάρχουν αναφορές και στη Νορβηγία για παρόμοιο περιστατικό.
Η νορβηγική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχει «ενεργό περιστατικό» στην περιοχή ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
