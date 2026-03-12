Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

Οι αρχές προειδοποιούν για μια μέθοδο ληστείας που βασίζεται στην απόσπαση προσοχής των θυμάτων και μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Οι δράστες παρακολουθούν το θύμα τη στιγμή που πληκτρολογεί το PIN σε ΑΤΜ ή σε τερματικό πληρωμών, δημιουργούν τεχνητή σύγχυση και στη συνέχεια καταφέρνουν να του αποσπάσουν την τραπεζική κάρτα, την οποία χρησιμοποιούν για να αδειάσουν τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με το ισπανικό ενημερωτικό portal AS, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Πέδρο, όπου δύο άνδρες φέρονται να χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να στοχοποιήσουν έναν ηλικιωμένο. Οι αρχές έχουν ζητήσει τη βοήθεια του κοινού προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.

Πώς στήνεται η απάτη

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι ύποπτοι παρακολουθούσαν το θύμα τη στιγμή που πληκτρολογούσε τον προσωπικό του κωδικό σε τερματικό πληρωμών μέσα σε εμπορικό κατάστημα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συντονισμένη κίνηση με στόχο να δημιουργήσουν σύγχυση και να εκμεταλλευτούν ένα στιγμιαίο κενό προσοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δύο άνδρες άφησε να πέσουν χρήματα στο πάτωμα δίπλα στο θύμα και ταυτόχρονα τον άγγιξε στον ώμο για να του τραβήξει την προσοχή. Την ώρα που το άτομο αποσπάστηκε, ο συνεργός του επιχείρησε να του κλέψει τη χρεωστική κάρτα.

Η πρώτη απόπειρα μέσα στο κατάστημα φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει οι δράστες. Ωστόσο δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και συνέχισαν να ακολουθούν το θύμα μέχρι το πάρκινγκ του καταστήματος.

Εκεί κατάφεραν τελικά να αποκτήσουν την τραπεζική κάρτα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές, ο λογαριασμός του θύματος είχε ήδη αδειάσει.

Συχνός στόχος οι ηλικιωμένοι

Η αστυνομία επισημαίνει ότι τέτοιου είδους απάτες στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Στην υπόθεση που έγινε γνωστή, οι ερευνητές περιγράφουν τις κινήσεις των δραστών ως μέρος μιας συντονισμένης μεθόδου κλοπής μέσω απόσπασης προσοχής.

Οι εγκληματίες δρουν συνήθως σε ζευγάρια, ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ο ένας παρακολουθεί τον κωδικό και προκαλεί τη σύγχυση, ενώ ο άλλος προσπαθεί να αποσπάσει την κάρτα ή να πλησιάσει το θύμα χωρίς να κινήσει υποψίες.

Στην τακτική τους περιλαμβάνονται μικρές, φαινομενικά αθώες κινήσεις, όπως η πτώση ενός χαρτονομίσματος στο πάτωμα ή η επισήμανση ότι το θύμα «έχασε κάτι». Στόχος είναι πάντα ο ίδιος: να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας που αρκούν για να ολοκληρωθεί η κλοπή.

Οι συστάσεις της αστυνομίας

Απέναντι σε αυτού του τύπου τα περιστατικά, οι αρχές δίνουν μια βασική συμβουλή: να καλύπτεται πάντα το πληκτρολόγιο με το χέρι κατά την πληκτρολόγηση του PIN, είτε σε ΑΤΜ είτε σε τερματικά πληρωμών. Η αποτροπή της ορατότητας του κωδικού είναι ένα κρίσιμο βήμα για να αποτραπεί η απάτη από την αρχή.

Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε απρόσμενες προσεγγίσεις αμέσως μετά από μια πληρωμή ή ανάληψη χρημάτων, ειδικά όταν υπάρχει σωματική επαφή, χρήματα στο έδαφος ή οποιαδήποτε προσπάθεια απόσπασης προσοχής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σημαντικότερο είναι να ελέγξει κανείς άμεσα αν εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του την τραπεζική του κάρτα.

Το AS υπενθυμίζει ότι, παρότι το περιστατικό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνυμα είναι σαφές για όλους τους χρήστες τραπεζικών καρτών: ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή οικονομική απώλεια.