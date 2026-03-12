Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

Συχνός στόχος οι ηλικιωμένοι

Δημήτρης Δρίζος

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές προειδοποιούν για μια μέθοδο ληστείας που βασίζεται στην απόσπαση προσοχής των θυμάτων και μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Οι δράστες παρακολουθούν το θύμα τη στιγμή που πληκτρολογεί το PIN σε ΑΤΜ ή σε τερματικό πληρωμών, δημιουργούν τεχνητή σύγχυση και στη συνέχεια καταφέρνουν να του αποσπάσουν την τραπεζική κάρτα, την οποία χρησιμοποιούν για να αδειάσουν τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με το ισπανικό ενημερωτικό portal AS, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Πέδρο, όπου δύο άνδρες φέρονται να χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να στοχοποιήσουν έναν ηλικιωμένο. Οι αρχές έχουν ζητήσει τη βοήθεια του κοινού προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.

Πώς στήνεται η απάτη

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι ύποπτοι παρακολουθούσαν το θύμα τη στιγμή που πληκτρολογούσε τον προσωπικό του κωδικό σε τερματικό πληρωμών μέσα σε εμπορικό κατάστημα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συντονισμένη κίνηση με στόχο να δημιουργήσουν σύγχυση και να εκμεταλλευτούν ένα στιγμιαίο κενό προσοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δύο άνδρες άφησε να πέσουν χρήματα στο πάτωμα δίπλα στο θύμα και ταυτόχρονα τον άγγιξε στον ώμο για να του τραβήξει την προσοχή. Την ώρα που το άτομο αποσπάστηκε, ο συνεργός του επιχείρησε να του κλέψει τη χρεωστική κάρτα.

Η πρώτη απόπειρα μέσα στο κατάστημα φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει οι δράστες. Ωστόσο δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και συνέχισαν να ακολουθούν το θύμα μέχρι το πάρκινγκ του καταστήματος.

Εκεί κατάφεραν τελικά να αποκτήσουν την τραπεζική κάρτα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές, ο λογαριασμός του θύματος είχε ήδη αδειάσει.

Συχνός στόχος οι ηλικιωμένοι

Η αστυνομία επισημαίνει ότι τέτοιου είδους απάτες στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Στην υπόθεση που έγινε γνωστή, οι ερευνητές περιγράφουν τις κινήσεις των δραστών ως μέρος μιας συντονισμένης μεθόδου κλοπής μέσω απόσπασης προσοχής.

Οι εγκληματίες δρουν συνήθως σε ζευγάρια, ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ο ένας παρακολουθεί τον κωδικό και προκαλεί τη σύγχυση, ενώ ο άλλος προσπαθεί να αποσπάσει την κάρτα ή να πλησιάσει το θύμα χωρίς να κινήσει υποψίες.

Στην τακτική τους περιλαμβάνονται μικρές, φαινομενικά αθώες κινήσεις, όπως η πτώση ενός χαρτονομίσματος στο πάτωμα ή η επισήμανση ότι το θύμα «έχασε κάτι». Στόχος είναι πάντα ο ίδιος: να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας που αρκούν για να ολοκληρωθεί η κλοπή.

Οι συστάσεις της αστυνομίας

Απέναντι σε αυτού του τύπου τα περιστατικά, οι αρχές δίνουν μια βασική συμβουλή: να καλύπτεται πάντα το πληκτρολόγιο με το χέρι κατά την πληκτρολόγηση του PIN, είτε σε ΑΤΜ είτε σε τερματικά πληρωμών. Η αποτροπή της ορατότητας του κωδικού είναι ένα κρίσιμο βήμα για να αποτραπεί η απάτη από την αρχή.

Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε απρόσμενες προσεγγίσεις αμέσως μετά από μια πληρωμή ή ανάληψη χρημάτων, ειδικά όταν υπάρχει σωματική επαφή, χρήματα στο έδαφος ή οποιαδήποτε προσπάθεια απόσπασης προσοχής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σημαντικότερο είναι να ελέγξει κανείς άμεσα αν εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του την τραπεζική του κάρτα.

Το AS υπενθυμίζει ότι, παρότι το περιστατικό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνυμα είναι σαφές για όλους τους χρήστες τραπεζικών καρτών: ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή οικονομική απώλεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης για την πίστη του στον Θεό: «Συνομιλώ μαζί Του, μου δίνει δύναμη»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στην κρίση – Έχουμε οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα”Άνοιξη Ζωής 2026″

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Τουρκία: Σκότωσε την κόρη του και δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές - Την είχε θάψει στον κήπο

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Στις 16,3 μονάδες διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Κατακερματισμένη η Αριστερά

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζωντανός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ; Οι Ισραηλινοί αμφιβάλλουν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε διαθεσιμότητα δασκάλα που κατέγραφε τον εαυτό της να ουρεί σε σχολική τάξη

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Σε ανοδική τροχιά οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου - Στις δέκα ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στην αμόλυβδη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Ζει και βασιλεύει στο Χ – Ο προσωπικός λογαριασμός του αγιατολάχ λειτουργεί κανονικά

17:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:07LIFESTYLE

Συγκινήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη όταν είδε φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαρίνο - «Δεν το πιστεύω»

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» επί της αρχής από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εικόνα με τις βόμβες διασποράς που χρησιμοποιεί το Ιράν κατά αμάχων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

16:45LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο 23χρονης influencer από καρκίνο - «Ήταν μία μαχήτρια, ένας λαμπρός άνθρωπος»

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ