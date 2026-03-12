Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: 2 τραυματίες - Νεκρός ο δράστης

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. την Πέμπτη, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημιακού campus.

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε ειδοποίηση που εκδόθηκε για το περιστατικό.

? BREAKING: Police are responding to an active threat on the campus of Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Initial reports suggest three victims so far.



pic.twitter.com/uc3UGeFoQQ

— Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026



Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης είναι νεκρός, καθώς τον «εξουδετέρωσαν».

Λόγω του περιστατικού, το πανεπιστήμιο ακύρωσε όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες στον κύριο χώρο του campus για την υπόλοιπη ημέρα, καλώντας φοιτητές και προσωπικό να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το Constant Hall, όπου συνεχίζει να εργάζεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: At least three individuals were injured by gunfire during an active shooter incident at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Authorities reported that the suspect has been neutralized. pic.twitter.com/7mPRRs3zLh

— World Source News (@Worldsource24) March 12, 2026



Το Πανεπιστήμιο Old Dominion φοιτούν περίπου 24.000 άτομα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της σχολής.

