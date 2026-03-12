Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: 2 τραυματίες - Νεκρός ο δράστης
Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημιακού campus
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. την Πέμπτη, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημιακού campus.
«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε ειδοποίηση που εκδόθηκε για το περιστατικό.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης είναι νεκρός, καθώς τον «εξουδετέρωσαν».
Λόγω του περιστατικού, το πανεπιστήμιο ακύρωσε όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες στον κύριο χώρο του campus για την υπόλοιπη ημέρα, καλώντας φοιτητές και προσωπικό να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το Constant Hall, όπου συνεχίζει να εργάζεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.
Το Πανεπιστήμιο Old Dominion φοιτούν περίπου 24.000 άτομα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της σχολής.