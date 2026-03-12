Κέιτ Μίντλετον: Δεν έχω πιεί πολύ αλκοόλ μετά την διάγνωσή μου με καρκίνο

Την εξομολόγηση ότι έχει μειώσει τη κατανάλωση αλκοόλ μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο έκανε η Κέιτ Μίντλετον, που άφησε την δοκιμή μπύρας και μηλίτη στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μπυραρία στο Λονδίνο.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία το 2024 και πέρσι ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της ήταν σε ύφεση.

Η Κέιτ Μίντλετον ανακατεύει ένα καζάνι στη ζυθοποιία. AP

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη βρετανική μπυραρία Fabal Beerhall, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ενημερώθηκαν για τις μικρές ζυθοποιίες και μπαρ που βρίσκονται στην περιοχή.

Όταν της πρότειναν να δοκιμάσει μπύρα και μηλίτη Κέιτ Μίντλετον είπε: «Από τη διάγνωση μου δεν έχω πιει πολύ αλκοόλ. Είναι κάτι που πρέπει να προσέχω πολύ περισσότερο τώρα».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δοκίμασε μπύρες και μηλίτες. Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούν μέλι ως υποκατάστατο της ζάχαρης στη ζύμωση. Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία είναι γνωστή ως μελισσοκόμος με κυψέλες στο σπίτι της στο Νόρφολκ, Anmer Hall, δοκίμασε λίγο μέλι. «Αν πάρεις το μέλι από την κυψέλη στις αρχές του καλοκαιριού, έχει πολύ διαφορετική γεύση», σχολίασε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

