Κέιτ Μίντλετον: Το ταξίδι που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν

Η Κέιτ Μίντλετον γιόρτασε τον ζωντανό πολιτισμό της Νότιας Ασίας σε μία πόλη που είχε επισκεφθεί μαζί με την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ τον πρώτο χρόνο που έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε την Leicester, μία ημέρα μετά το ινδουιστικό φεστιβάλ Holi, μια γιορτή που συμβολίζει την άνοιξη, την αγάπη, το χρώμα και τη νέα ζωή.

Η πόλη είναι γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεγάλη κοινότητα της νοτιοασιατικής διασποράς. Περίπου το 43% του πληθυσμού του Leicester είναι νοτιοασιατικής καταγωγής, με το 34% να έχει ινδική καταγωγή. Περίπου το 3,5% έχει πακιστανική καταγωγή και το 1,9% προέρχεται από το Μπανγκλαντές.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Κέιτ ξεκίνησε τη μέρα της σε μια σχολή χορού που διευθύνει ο βραβευμένος χορογράφος Aakash Odedra και παρακολούθησε πρόβα του νέου του έργου, «Songs of the Bulbul», μια ερμηνεία μιας αρχαίας σουφικής ιστορίας για ένα αιχμάλωτο ωδικό πουλί.

Μαθητής του διάσημου χορογράφου του Μπόλιγουντ Shiamak Davar, ο Odedra ίδρυσε την ομάδα Aakash Odedra Company στο Leicester το 2011 και εργάζεται ώστε η τέχνη και ο πολιτισμός να είναι προσβάσιμα σε όλους. Περισσότερα από 1.000 άτομα συμμετέχουν κάθε εβδομάδα στα μαθήματα και στα προγράμματα συμμετοχής της ομάδας.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε για πρώτη φορά την πόλη Leicester σε επίσημη επίσκεψη μαζί με την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ σχεδόν πριν από 14 χρόνια, στις 8 Μαρτίου 2012. Οι δυο τους έφτασαν με τρένο και ήταν η πρώτη στάση της περιοδείας της βασίλισσας σε όλη τη χώρα για το «Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II».

Μετά την πρώτη στάση στο τοπικό De Montfort University, όπου παρακολούθησαν επίδειξη μόδας φοιτητών, ο Waheed Alli, καγκελάριος του πανεπιστημίου, είπε στο PEOPLE ότι φαινόταν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα την κοινή τους έξοδο.

«Συζητούσαν συνεχώς. Η Κέιτ με ρωτούσε πράγματα και μετά τα μετέφερε στη βασίλισσα», ανέφερε.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η Julie King, επικεφαλής της Σχολής Μόδας και Υφασμάτων, πρόσθεσε: «Η βασίλισσα κάνει αυτό το έργο τόσα χρόνια, έχει τεράστια εμπειρία και καταφέρνει να κάνει τους πάντες να νιώθουν άνετα. Και η Κέιτ έχει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά».

Έξι χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2018, η Κέιτ επέστρεψε στην πόλη μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια συγκινητική περίσταση, όπου βοήθησαν να στηρίξουν όσους πενθούσαν για τον θάνατο του Vichai Srivaddhanaprabha, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Leicester City F.C., ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα σε Leicester City helicopter crash 2018.

Η Κέιτ Μίντλετον / AP

Η πρόσφατη επίσκεψη της Κέιτ στο Leicester πραγματοποιήθηκε ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στην Cornwall για την St Piran’s Day, την τοπική γιορτή που τιμά την κληρονομιά, την ταυτότητα και τον πολιτισμό των Κορνουάλλων στη νοτιοδυτική άκρη της England.

