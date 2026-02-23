Βρετανία: Η ταινία που έκανε την Κέιτ Μίντλετον να κλάψει ενώ την έβλεπε

Την παράσταση στο κόκκινο χαλί των BAFTA έκλεψαν η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο ακόμη και τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τιμοτέ Σαλαμέ.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, το πριγκιπικό ζεύγος έδωσε το «παρών» στην 79η τελετή απονομής των BAFTA, στην εμβληματική Βασιλική Αίθουσα Φεστιβάλ (Royal Festival Hall). Κατά την άφιξή τους, συνομίλησαν με αρκετές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η επικεφαλής του βρετανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου BT Group, Allison Kirkby.

Συζητώντας για την ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Chloé Zhao, με πρωταγωνίστρια την Jessie Buckley, η οποία απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άφησε να εννοηθεί ότι η σύζυγός του «λύγισε» συγκινησιακά βλέποντας την ταινία.

«Ίσως τελικά να μην ήταν καλή ιδέα. Κατέληξα με πρησμένα μάτια», είχε δηλώσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας την παραμονή της τελετής, σύμφωνα με την Express, αναφερόμενη στη μεταφορά του μυθιστορήματος της Maggie O’Farrell. Το έργο αφηγείται, με μυθοπλαστική προσέγγιση, το πένθος της Άγκνες και του Γουίλιαμ Σαίξπηρ μετά τον θάνατο του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ. «Οι εικόνες ήταν υπέροχες. Και η μουσική επίσης. Το soundtrack είναι φανταστικό», πρόσθεσε.

«Δεν είμαι στην κατάλληλη ψυχολογική κατάσταση»

Όταν ρωτήθηκε αν έχει δει και ο ίδιος την ταινία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απάντησε πως δεν βρίσκεται στην κατάλληλη ψυχολογική φάση. «Δεν μπορώ να τη δω ακόμη. Πρέπει να είμαι σε μια αρκετά ήρεμη ψυχική κατάσταση, και αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Θα την κρατήσω για αργότερα», ανέφερε.

Το κλίμα πίεσης που επικρατεί ενδέχεται να συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο θείος του, ο πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου για φερόμενη «παράβαση καθήκοντος». Ο πρώην δούκας της Υόρκης κατηγορείται ότι, όταν υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος Εμπορίου το 2010, διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η υπόθεση προκαλεί εκ νέου αμηχανία στον Οίκο των Ουίνδσορ, που παραμένει πιστός στο διαχρονικό του μότο: «Never complain, never explain».

