Εισροή υδάτων σε αλιευτικό με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό του Λιμενικού καθώς και τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και ιδιώτης δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (ΒΔ άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.