Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Μαρτυρία για τον 74χρονο

Ο 74χρονος περιπατητής από τον σύλλογο του Πειραιά, έχασε τη ζωή του στο Βελούχι, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε σε χαράδρα κι εντοπίστηκε δύο και πλέον ημέρες μετά την εξαφάνισή του από το σημείο που τον περίμεναν οι συνοδοιπόροι του.

Η μαρτυρία έτερου ορειβάτη -που συνάντησε την 17μελή ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς και τον άτυχο άνδρα, ενώ ανέβαιναν στην κορυφή στο Βελούχι- συγκλονίζει.

Όπως εξομολογείται, μίλησε για λίγο μαζί του κι ακολούθως ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του. «Η μέρα ξεκίνησε με την ησυχία που μόνο το βουνό ξέρει να προσφέρει. Κατηφόριζα από την Ψιλή Κορυφή με κατεύθυνση το καταφύγιο, νιώθοντας ακόμα την ικανοποίηση της ανάβασης. Εκεί, στο μονοπάτι, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν.

Εκείνος ανέβαινε με την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, γεμάτος διάθεση για την ολοκλήρωση της ανάβασης στην κορυφή. Σταθήκαμε για λίγο, όπως κάνουν πάντα οι ορειβάτες. Με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα ψηλά, τι καιρό κάνει, αν το πεδίο είναι καθαρό. Ανταλλάξαμε ένα "γειά" και ένα χαμόγελο, από εκείνα που δίνουν κουράγιο για τα επόμενα μέτρα, και τραβήξαμε ο καθένας τον δρόμο του.

«Ξαφνικά το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο»

Φτάνοντας στο καταφύγιο, γύρισα το βλέμμα μου πίσω. Τους έβλεπα να ανηφορίζουν σταθερά, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κορυφή — την τελευταία ορατή από το σημείο εκείνο, αφού η μεγάλη κορυφή του Βελουχίου παραμένει κρυμμένη, σαν να φυλάει τα μυστικά της. Και τότε, όλα άλλαξαν. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο.

Ο καιρός "έκλεισε" απότομα, μια λευκή κουρτίνα σκέπασε τα πάντα και η ορατότητα χάθηκε στο μηδέν. Η διαδρομή μέχρι τα αυτοκίνητά μας μετατράπηκε σε μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Μέχρι να φτάσουμε, το χιόνι μας είχε καλύψει ολοκληρωτικά, μετατρέποντας το τοπίο σε έναν παγωμένο άγνωστο κόσμο. Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο "γεια" στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός...»

Η στιγμή που τα σωστικά συνεργεία προσεγγίζουν τον νεκρό ορειβάτη

Εικόνες από drone που μετέδωσε το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, έχουν καταγράψει τη στιγμή που οι διασώστες εντόπισαν την σορό του 74χρονου στην χιονισμένη χαράδρα και ξεκινούν την επιχείρηση για να τον μεταφέρουν στο χιονοδρομικό κέντρο.

Ο γιος αναγνώρισε τη σορό του 74χρονου

Ο γιος του 74χρονου ανέλαβε το δύσκολο έργο της αναγνώρισης της σορού, και πιστοποίησε στους διασώστες ότι επρόκειτο για τον πατέρα του. Οι οικείοι του ήταν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και ήλπιζαν σε διαφορετική εξέλιξη, αλλά δυστυχώς, ο έμπειρος ορειβάτης δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει από το βουνό.

