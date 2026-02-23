Ρέθυμνο: Εκεί που η προσευχή συναντά τη φύση – Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

Ο λόγος για το γνωστό Φαράγγι στην Πατσό, όπου εκεί βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου. Εκκλησάκι Αγίου Αντωνίου

Πρόκειται για έναν τόπο που βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς και δεν είναι απλώς ένας τόπος προσευχής αλλά ένα σημείο όπου η ανθρώπινη πίστη παραμένει άσβεστη.

Το εκκλησάκι βρίσκεται μέσα στο καταπράσινο φαράγγι και γύρω υπάρχουν πλατάνια και τρεχούμενα νερά.

